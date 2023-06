Kết luận pháp y vụ bé 20 tháng tuổi tử vong bất thường ở An Giang

Ngày 7-6, thượng tá Trần Văn An, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), cho biết đã có kết luận pháp y xác định nguyên nhân bé N.H.B. tử vong và kết luận này đã được gửi đến bà Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé B.) và Phan Ngọc Minh Thư (chủ điểm giữ trẻ Minh Ngọc, cũng là người giữ trẻ) .

Theo đó, cơ quan pháp y phát hiện trên cơ thể bé B. có tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái; nứt sọ vùng đỉnh trái 12cm; máu tụ ngoài màng cứng lượng ít vùng đỉnh trái; bụng bầm tụ máu, đứt vỡ phức tạp mạc treo và động mạch mạc treo…

Cơ quan pháp y xác định nguyên nhân bé B. tử vong là do sốc mất máu cấp bởi chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã mời bà Thư lấy lời khai và tiếp tục điều tra vụ việc.

Điểm giữ trẻ Minh Ngọc thường xuyên đóng cửa trước và sau xảy ra vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 25-5, bà Phan Ngọc Minh Thư phát hiện cháu N.H.B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu B. và yêu cầu người nhà đến đưa đi khám bệnh.

Sau đó, người nhà đến đón và đưa bé B. đến bệnh viện huyện cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé B. đã tử vong.

UBND huyện Châu Thành cho biết điểm giữ trẻ Minh Ngọc chưa được cấp phép. Nơi này tự mở cửa hoạt động đầu năm 2022, số lượng khoảng 5 - 10 trẻ.

