Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc tại huyện Tương Dương về rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính

Chiều 3/4, đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Tổ số 5) có buổi làm việc với huyện Tương Dương để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn huyện.

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Tổ số 5 theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Xây dựng; Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo huyện Tương Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra hiện trường thi công tại điểm du dịch Khe Cớ ở bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm đến du lịch tiêu biểu trên địa bàn huyện Tương Dương.

Dự án được thực hiện nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và sự hoang sơ của điểm du lịch Khe Cớ tại Bản Quang Phúc, xã Tam Đình

Khu du lịch sinh thái Khe Cớ là một trong những điểm du lịch thu hút du khách đến “giải nhiệt” trong những ngày hè nắng nóng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng công việc so với khối lượng hợp đồng đã ký

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm đến du lịch tiêu biểu của huyện Tương Dương là công trình dân dụng cấp IV phục vụ du khách sẽ xây dựng tại điểm du lịch Khe Cớ thuộc bản Quang Phúc, xã Tam Đình và tại điểm khu rừng Săng Lẻ, bản Quang Thịnh, xã Tam Đình. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.794 triệu đồng từ vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị huyện chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành đưa dự án đi vào sử dụng; lưu ý mốc thời gian hoàn thành các dự án trên địa bàn trước ngày 01/7/2025 đối với các khối lượng, công việc, hạng mục chính

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý I năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tương Dương cơ bản ổn định.

Cụ thể, tổng thu ngân sách quý I/2025 ước thực hiện được 471.348 triệu đồng, đạt 45,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 45,8% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 41,8% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách quý 1 ước đạt 244.949 triệu đồng, đạt 24,1% dự toán tỉnh, dự toán HĐND huyện giao, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đảm bảo theo quy định. Cấp ủy chính quyền đã phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang, qua đó an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tương Dương Lữ Văn May cho biết sau khi có quy định về số lượng cụ thể về bộ máy cấp xã, huyện Tương Dương sẽ xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp, đảm bảo theo quy định

Phương án dự kiến về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp cơ sở của huyện Tương Dương hiện tại thực hiện theo hướng dẫn và đảm bảo theo các tiêu chí của Sở Nội vụ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Sau khi có Nghị quyết chính thức và các quy định, hướng dẫn kèm theo, UBND huyện Tương Dương sẽ hoàn thiện phương án một cách khoa học, đảm bảo hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hữu Hiến trình bày sơ đồ bố trí sắp xếp các đơn vị cơ sở mới trên địa bàn huyện Tương Dương

Thực hiện Công văn số 2253/UBND-TH ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về việc rà soát thông tin, số liệu chuẩn bị Đề án tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo, rà soát các trụ sở cơ quan đơn vị cấp huyện (bao gồm trụ sở làm việc cơ quan hành chính huyện và trụ sở cơ sở hoạt động sự nghiệp); cấp xã (bao gồm trụ sở làm việc cơ quan hành chính xã và cơ sở hoạt động sự nghiệp cấp xã là trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế…).

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Đinh Hồng Vinh nêu các đề xuất, kiến nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tương Dương đề nghị cấp trên sớm ban hành quy định cụ thể về các tiêu chí để sáp nhập xã; đề nghị tỉnh chủ trì giải quyết các điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa huyện Tương Dương với huyện Kỳ Sơn và huyện Quế Phong. Đồng thời đề nghị Trung ương, tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định 67/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 178/2024/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong sắp xếp bộ máy.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đề nghị cho chủ trương sắp xếp cán bộ, công chức xã để phân bổ lại đồng đều chất lượng cán bộ công chức cấp xã và sắp xếp cho một số cán bộ, công chức đang công tác xa nhà. Đề nghị Sở GD&ĐT sớm ban hành văn bản hướng dẫn kinh phí thi Tốt nghiệp năm 2025 để các trường THPT chủ động trình UBND huyện cấp kinh phí thực hiện đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh cho ý kiến về phương án sắp xếp các ĐVHC

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng cho ý kiến về phương án sử dụng tài sản công sau sắp xếp ĐVHC; đồng thời đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo yêu cầu đề ra

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An đề nghị huyện rà soát các dự án đang dở dang, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm, nhất là các dự án phục vụ nhân dân

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vi Văn Sơn cho ý kiến về phương án bố trí sắp xếp các đơn vị cơ sở mới trên địa bàn huyện Tương Dương

Nghiên cứu để tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất cao

Qua nghe ý kiến của các đại biểu trên tinh thần cởi mở, chia sẻ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tương Dương đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nên đã đạt được một số điểm nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; sự chủ động chuẩn bị cho việc sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Tương Dương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tương Dương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, an ninh tôn giáo; hoàn thành tốt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời chủ động quán triệt phối hợp với các đơn vị tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nghiên cứu để tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt quan tâm xây dựng đề án càng chi tiết thì càng đạt kết quả cao; xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để thực hiện công tác sắp xếp cán bộ, vị trí việc làm đảm bảo công khai, minh bạch; quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ.

Huyện cần rà soát lại các chương trình, đề án để có định hướng, lượng hoá được khối lượng, tiến độ thực hiện đến ngày 30/6 theo kế hoạch đề ra. Kịp thời rà soát, báo cáo gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn, xử lý công tác kiểm kê tài sản phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, hoàn thành trong tháng 4/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn kịp thời các địa phương thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thống nhất, đúng quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan làm việc với 3 huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong để giải quyết nội dung liên quan đến địa giới hành chính phục vụ công tác sắp xếp ĐVHC.

Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc sắp xếp, sử dụng tài sản công phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định. Chủ động tham mưu UBND tỉnh nguồn lực để triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các công trình, dự án khi có đề xuất của UBND cấp huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đồng thời chỉ đạo công tác thanh quyết toán, kiểm toán đầu tư xây dựng đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT để tham mưu văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, đúng quy định, đạt chất lượng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở: Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh các nội dung công việc liên quan để phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn