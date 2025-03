Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, các ngành phát huy tính chủ động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bám sát và chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình mới; tăng cường tính tự giác, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tập trung đốc thúc thực hiện kế hoạch năm 2025 bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đạt 10,5%.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh sớm thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 –2024 để ban hành trong tháng 4/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc UBND cấp huyện hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của đơn vị mình, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/4/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 1547/UBND-KT ngày 03/3/2025 của UBND tỉnh về việc tạm dừng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; mua sắm, thuê tài sản; tạm ứng vốn đầu tư các công trình, dự án; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý. Theo dõi, đôn đốc các địa phương khẩn trương báo cáo tổng thể tình hình thực hiện, tổng dư nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2025.

Cùng với đó, Sở Tài chính khẩn trương đôn đốc hoàn tất việc phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 theo tiến độ yêu cầu. Tập trung việc triển khai phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện miền Tây Nghệ An (trong đó: ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, các lĩnh vực an sinh xã hội như y tế, giáo dục và lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội… đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm).

Đồng thời, chủ trì tham mưu phương án điều chuyển vốn đã bố trí cho các dự án nay dừng thi công hoặc không đảm bảo tiến độ. Rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý, sử dụng trụ sở, tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo hoạt động của các đơn vị, tổ chức sau khi sáp nhập; phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu phương án, vị trí sử dụng trụ sở ổn định, lâu dài.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà nước để giải quyết dứt điểm thủ tục, hồ sơ thanh toán (nhất là liên quan đến công tác hoàn ứng cho khối lượng đã hoàn thành của các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý) theo quy định.

Ban Chỉ đạo chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 1A và UBND các địa phương (thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu) chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc, tồn đọng về công tác bồi thường GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

UBND các huyện: Diễn Châu, Yên Thành tập trung giải quyết vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước bản Mồng đảm bảo tiến độ, chất lượng; lưu ý thời gian tích nước để có kế hoạch di dân đảm bảo an toàn.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu hoàn thành thủ tục đầu tư khu công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên theo Quy hoạch tỉnh; phối hợp các Bộ liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; phối hợp, đôn đốc công tác GPMB các Khu công nghiệp VSIP, WHA, Thọ Lộc, Hoàng Mai 1, 2,... Khẩn trương hoàn thành báo cáo (kèm theo Bản vẽ) thực trạng các khu công nghiệp trong khu kinh tế (diện tích đất quy hoạch: diện tích đất công nghiệp, đất dịch vụ; diện tích đất đã cho thuê; khó khăn, vướng mắc...); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2025.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát, đôn đốc chỉ đạo tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội đã chấp thuận đầu tư; đồng thời rà soát quy hoạch, kêu gọi nhà đầu tư để triển khai các dự án tiếp theo (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các lễ hội, kỷ niệm ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh năm 2025; tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án xây dựng Tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (hoàn thành các hạng mục trước 30/4/2025). Phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương tập trung thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đã được phê duyệt; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị mới, đảm bảo hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát các văn bản pháp luật của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh các nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (đề xuất các chương trình, dự án, lộ trình thực hiện; nghiên cứu, tham mưu thành lập Tổ chuyên gia).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo… chủ động nghiên cứu, đánh giá về các điều kiện (theo Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025; Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và các chỉ đạo của Trung ương để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai ngay sau khi Trung ương có quyết định chính thức về việc tổ chức chính quyền các cấp.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thành lập tổ công tác thường xuyên bám sát cơ sở, không để khoảng trống khi thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ khi triển khai mô hình, tổ chức bộ máy mới. Cùng với đó, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp nhận từ các ngành chức năng đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Kiện toàn quy chế phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng, các đơn vị trong khối nội chính nhằm tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đặc biệt là khu vực biên giới...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn