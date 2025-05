Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2025

Tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành hoàn thiện, tham mưu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; chủ động phối hợp các Sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh cụ thể hoá kịp thời khi Chính phủ ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 01/NQ-CP, hoàn thành trong tháng 5/2025. Các Sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng (điều chỉnh) để khẩn trương tăng tốc trong các tháng, quý tiếp theo, tập trung các sản phẩm còn dư địa của các ngành, lĩnh vực để bù đắp sản phẩm thiếu hụt của quý I/2025.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện và triển khai hoạt động cấp xã từ ngày 01/7/2025; đảm bảo mọi nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn được thực hiện liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, rà soát, bố trí các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động hiệu quả từ ngày 01/7/2025. Chủ động rà soát, nghiên cứu, cập nhật văn bản chỉ đạo của Trung ương để sớm tham mưu điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đất đai, quy hoạch, kế hoạch, nội vụ, phân cấp quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực;... phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; hoàn thành trước ngày 01/6/2025. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp. Ngay sau ngày 01/7/2025, tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước cho các địa phương để đảm bảo đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động thuận lợi, liên tục, không bị gián đoạn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các vấn đề liên quan trước, trong và sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (tài chính, ngân sách, trật tự xây dựng;...); dự kiến đầu tháng 6/2025.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tỉnh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành trong tháng 5/2025.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, làm việc với địa phương để xác định điểm dừng kỹ thuật của công trình, dự án; hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác nghiệm thu để thuận lợi trong công tác chuyển giao. Rà soát hồ sơ, tài liệu, lập danh mục và dự kiến phương án bàn giao, tiếp nhận chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu triển khai công tác chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài) chịu ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm liên tục, không xảy ra đình trệ, gián đoạn, bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện xử lý chuyển tiếp về tài chính, ngân sách nhà nước khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, tham mưu đề xuất nhu cầu bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 02/4/2025.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm theo kết luận Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 1789-TB/TU ngày 23/4/2025; trong đó tập trung hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đề ra đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn km0-km36; Hồ chứa nước Bản Mồng;..

Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung về hướng dẫn công tác xác định điểm dừng kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao các công trình, dự án trên địa bàn và phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản trong tháng 5/2025. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Vinh – Thanh Thủy đảm bảo quy định, tiến độ yêu cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Bãi đỗ xe tại Khu di tích Kim Liên để phục vụ du khách.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo kế hoạch

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học 2024 - 2025; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Chủ động nghiên cứu, có phương án tham mưu triển khai kịp thời các chủ trương tại Thông báo số 177/TB-VPTW ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo và một số chủ trương hỗ trợ dạy và học.

Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất đầu tư hoàn thiện các trường liên cấp nội trú, bán trú cho các xã biên giới, tạo thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh từ nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh quảng bá thu hút du khách; phối hợp các địa phương quản lý giá dịch vụ, chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các điểm, khu du lịch.

Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn giao mùa; tăng cường công tác truyền thông, thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để khánh thành dự án Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2 trước ngày 19/5/2025.

Sở Nội vụ tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; cải cách hành chính, chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách tăng cường làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo nội dung Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 04/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động nghiên cứu, xây dựng chuyên đề, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cập nhật và tổ chức lại các hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông, gửi nhận văn bản điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến (trung ương, tỉnh, xã) đảm bảo thông suốt, liên tục.

Các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt tình hình phát sinh từ cơ sở để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp nhất là an ninh vùng biên giới...

