Jessy Nguyễn, tiền vệ Việt kiều Pháp mang khát vọng tìm chỗ đứng ở quê cha

Tiền vệ Việt kiều Pháp Jessy Nguyễn

Hành trình của chàng trai mang hai dòng máu Việt – Pháp

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều tìm về quê hương để phát triển sự nghiệp. Từ những cái tên đã thành danh như Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh, cho tới những cầu thủ trẻ còn đang đi tìm cơ hội, tất cả đều mang theo hy vọng tạo dựng chỗ đứng tại V.League.

Giữa xu hướng ấy, Jessy Nguyễn nổi lên như một trường hợp đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2001 có cha là người Việt Nam và mẹ là người Pháp. Lớn lên tại Pháp, Jessy được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu, đồng thời sớm hình thành tình yêu với quê hương của cha mình.

Jessy hiện thuộc biên chế CLB Chatellerault, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 5 Pháp. Dù chưa chơi ở môi trường đỉnh cao, tiền vệ này vẫn được đánh giá có nền tảng kỹ thuật và thể chất khá tốt nhờ quá trình đào tạo bài bản tại Pháp.

Điểm đáng chú ý ở Jessy nằm ở sự đa năng. Với chiều cao 1m80, anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự cho tới vị trí box-to-box giàu năng lượng. Đây là mẫu cầu thủ mà nhiều đội bóng V.League hiện nay đang tìm kiếm nhằm tăng cường sức mạnh khu trung tuyến.

Khát khao thử sức tại V.League

Jessy Nguyễn nắm tay Nguyễn Xuân Son, quay lưng lại với màn hình - Ảnh: Thép xanh Nam Định

Không giống nhiều cầu thủ Việt kiều lựa chọn ở lại châu Âu để tìm kiếm cơ hội, Jessy Nguyễn sớm xác định Việt Nam là điểm đến nghiêm túc cho sự nghiệp của mình.

Đầu năm nay, tiền vệ 24 tuổi đã có mặt tại Việt Nam để thử việc tại Nam Định. Việc đội bóng thành Nam trao cơ hội cho Jessy cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng nhất định ở cầu thủ Việt kiều này. Jessy đã tham gia tập luyện cùng đội bóng và có cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn trước BHL. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đánh giá, Nam Định quyết định không ký hợp đồng với cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Pháp.

Đây rõ ràng là cú hụt hẫng với Jessy Nguyễn, bởi Nam Định hiện là một trong những CLB giàu tham vọng nhất V.League với lực lượng mạnh cùng môi trường cạnh tranh cao. Dẫu vậy, việc không thể ở lại sân Thiên Trường không đồng nghĩa cánh cửa bóng đá Việt Nam khép lại với anh.

Ngược lại, nhiều người tin rằng quãng thời gian thử việc vừa qua là trải nghiệm quý giá giúp Jessy hiểu hơn về môi trường bóng đá Việt Nam cũng như những yêu cầu chuyên môn khắt khe tại V.League.

Cánh cửa vẫn chưa khép lại

Điều khiến câu chuyện của Jessy Nguyễn nhận được sự quan tâm không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn bởi hành trình tìm về cội nguồn. Giống nhiều cầu thủ Việt kiều khác, Jessy lớn lên ở châu Âu nhưng vẫn duy trì mối liên kết với quê hương thông qua gia đình. Việc trở về Việt Nam thử việc được xem như bước đi thể hiện quyết tâm nghiêm túc của anh với bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh các CLB V.League ngày càng cởi mở với cầu thủ Việt kiều, những gương mặt như Jessy có thêm nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Bóng đá Việt Nam hiện không chỉ cần các ngôi sao tấn công mà còn rất cần những tiền vệ có nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật và khả năng chơi đa năng theo phong cách châu Âu.

Đó cũng là lý do Jessy được đánh giá là mẫu cầu thủ phù hợp với xu hướng hiện đại. Khả năng hoạt động rộng, tranh chấp tốt cùng nền tảng thể hình ấn tượng giúp anh có nhiều lợi thế nếu thích nghi được với cường độ thi đấu ở Việt Nam.

Jessy Nguyễn vẫn luôn khát khao được ra sân tại V.League

Dù chưa thể trụ lại Nam Định, cơ hội dành cho Jessy Nguyễn vẫn còn phía trước. Việc anh chủ động sang Việt Nam thử việc cho thấy khát vọng lớn được thi đấu tại quê cha.

Thực tế, không ít cầu thủ Việt kiều từng phải trải qua giai đoạn khó khăn trước khi tìm được chỗ đứng. Môi trường bóng đá Việt Nam có nhiều khác biệt về tốc độ, khí hậu, văn hóa và cách vận hành chiến thuật so với châu Âu. Vì thế, quá trình thích nghi luôn là thử thách lớn với bất kỳ cầu thủ Việt kiều nào.

Tuy nhiên, với tuổi đời còn trẻ, Jessy vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Điều quan trọng nhất lúc này là anh tiếp tục duy trì khát khao và tìm kiếm cơ hội phù hợp hơn với khả năng bản thân.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ, những cầu thủ mang hai dòng máu như Jessy Nguyễn luôn tạo nên sự tò mò và kỳ vọng. Họ không chỉ mang đến màu sắc mới về chuyên môn mà còn góp phần tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa bóng đá Việt Nam với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Có thể hiện tại, Jessy Nguyễn vẫn chỉ là cái tên đang trên hành trình tìm kiếm cơ hội. Nhưng với nhiều người hâm mộ, khát vọng trở về quê hương thi đấu của tiền vệ gốc Việt này đã là điều rất đáng trân trọng.

Tác giả: Trung Nghĩa

Nguồn tin: bongdaplus.vn