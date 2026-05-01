Cựu tiền đạo Tottenham đá hỏng 3 quả penalty trong 6 phút

Carlos Vinicius có màn đá penalty tệ hại.

Chân sút 31 tuổi vốn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng kể từ khi rời nước Anh. Tuy nhiên, trong trận đấu với Palestino tại Copa Sudamericana (đấu trường hạng 2 Nam Mỹ, sau Copa Libertadores - PV), anh trải qua một cơn ác mộng thật sự trên chấm 11 m.

Phút 11, Vinicius có cơ hội mở tỷ số nhưng cú sút của anh về góc trái bị thủ môn Sebastian Perez xuất sắc cản phá, bóng dội cột dọc. Trọng tài sau đó yêu cầu đá lại vì thủ thành Palestino di chuyển sớm. Ở lần thực hiện thứ 2, Vinicius đổi hướng sút sang góc còn lại, nhưng kịch bản lặp lại khi Perez tiếp tục cứu thua ngoạn mục.

Bi kịch chưa dừng lại. Một lần nữa, trọng tài cho đá lại vì lỗi tương tự của thủ môn. Trước cơ hội không thể tốt hơn, Vinicius lại khiến tất cả sững sờ khi trượt chân trong pha dứt điểm ở phút 17, gợi nhớ cú ngã định mệnh của John Terry ở chung kết Champions League 2008. Dù ban đầu đổ người sang trái, Perez kịp dùng chân cản phá cú sút đi thẳng vào giữa khung thành.

Ba lần sút hỏng liên tiếp trong chưa đầy 6 phút của Vinicius ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu khi hai đội hòa 0-0. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhiều ý kiến cho rằng họ "chưa từng chứng kiến điều gì tương tự", thậm chí có người nhận định không cầu thủ nào nên được trao cơ hội thực hiện quả phạt đền thứ 3 sau khi thất bại 2 lần.

Khoảnh khắc khó tin nhưng có thật này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một trong những màn đá phạt đền kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá. Trong sự nghiệp, Vinicius từng khoác áo nhiều CLB đáng chú ý tại châu Âu gồm Benfica, Tottenham, Fulham hay Napoli.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn