Jack, HIEUTHUHAI và nhiều nghệ sĩ trẻ bị nhắc tên vì ca khúc phản cảm, lệch chuẩn

Theo văn bản, trong môi trường âm nhạc hiện nay, một số ca sĩ trẻ đã sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, dung tục, không trong sáng.

Thậm chí nhiều sản phẩm âm nhạc bị đánh giá có nội dung công kích, đả kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp, hoặc cổ xúy lối sống buông thả, sử dụng chất cấm và các tệ nạn xã hội.

Ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) bị nhắc tên với ca khúc gần đây có nhiều ca từ “lệch chuẩn văn hoá, dung tục, ngạo mạn”. (Ảnh: FBNV)

Văn bản dẫn chứng một số trường hợp cụ thể như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc trình diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội bị nhận xét có ca từ “lệch chuẩn văn hoá, dung tục, ngạo mạn”. Cụ thể trong ca khúc nam ca sĩ viết: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?” “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm... “; “Lào gì cũng tôn”.

Ngoài ra, hàng loạt các ca sĩ, rapper khác cũng bị nhắc tên, như: Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; nhóm CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với bài Kẹo; Bray – Đạt G với bài Cao ốc 207; HIEUTHUHAI với bài Trình; và Andree – Bình Gold với bài Em iu…

Ngoài ra, hàng loạt các ca sĩ, rapper khác cũng bị nhắc tên, như: Pháo, HIEUTHUHAI, Bray – Đạt G Andree – Bình Gold, nhóm CLME,... cũng bị nhắc tên. (Ảnh: FB HIEUTHUHAI)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định những biểu hiện này “ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực ứng xử văn hoá”, có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ và làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Từ thực tế đó, cơ quan này đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, và Hội đồng Lý luận – phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm các hoạt động biểu diễn, sáng tác và phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là các thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đối với các nghệ sĩ có hành vi, lời nói, sáng tác hoặc biểu diễn trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xuý lối sống buông thả, tệ nạn xã hội bị đề nghị cân nhắc không mời tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: Báo VOV