Jack tạm dừng hoạt động

Tối 29/10, Jack thông báo tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn, bao gồm cả liveshow “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại Hạ Long.

Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp đã có thời gian làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hoá sau những ồn ào gần đây. “Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo,” nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức liveshow, đồng thời mong nhận được sự thông cảm từ đối tác và khán giả.

Trước khi đưa ra quyết định dừng hoạt động, nam ca sĩ và công ty quản lý đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào chiều cùng ngày. Jack nhận trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây. Jack nhấn mạnh anh sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo.

"Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ”, Jack thừa nhận sai sót.

Jack là một trong những ca sĩ bị nhắc nhở vì sử dụng ca từ bị đánh giá là phản cảm. Ảnh: FBNV.

Trong đêm diễn tại Hà Nội hôm 16/10, Jack trình bày một ca khúc bị đánh giá có ca từ lệch lạc, mang tính dung tục và thể hiện sự ngạo mạn.

Cụ thể, bài hát được cho là chứa nhiều ngôn từ gay gắt nhằm đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t*”* bị khán giả phản ứng mạnh vì cho rằng phản cảm và thiếu chuẩn mực văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau đó xác nhận ca khúc chưa được thẩm định nội dung trước khi biểu diễn, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình làm việc để làm rõ vụ việc.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức buổi làm việc liên quan đến tình trạng nghệ sĩ biểu diễn ca khúc có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – nhận định phần trình diễn của Jack có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa. Sau quá trình thẩm định và kiểm tra, cơ quan chức năng cho rằng lời giải trình của phía đơn vị tổ chức còn mang tính chống chế, trong khi nội dung bài hát có yếu tố tác động tiêu cực đến nhận thức giới trẻ.

Sau vụ việc của Jack, nhiều ca sĩ và rapper khác cũng bị nhắc nhở vì sử dụng ca từ bị đánh giá là phản cảm. Trong công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, cùng các cơ quan chuyên môn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu đích danh một số trường hợp như Pháo với Sự nghiệp chướng, GDucky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với Kẹo, B Ray x Đạt G với Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với Trình và Andree x Bình Gold với Em iu.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: znews.vn