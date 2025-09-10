Israel không kích vào Qatar

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức lên tiếng xác nhận việc không quân nước này tập kích vào thủ đô Doha của Qatar chiều nay, nhắm mục tiêu là các quan chức của Phong trào Hamas. Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo khẳng định nước này đã khởi xướng, tiến hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm về đòn tấn công.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Qatar, gọi tên chiến dịch là Đỉnh lửa (Summit of Fire). Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định nhiều quan chức cấp cao Hamas như Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin và Nizar Awadallah, đã thiệt mạng trong đòn không kích. Tuy nhiên, thông tin chính thức về số phận các quan chức Hamas có mặt tại địa điểm bị tập kích ở Doha chiều nay chưa được công bố.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra tuyên bố cực lực lên án cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari nhấn mạnh cuộc tấn công là một tội ác, một sự vi phạm trắng trợn các thông lệ và luật pháp quốc tế, tạo sự uy hiếp nghiêm trọng đối với an ninh và an toàn của Qatar và người dân nước này. Ông Ansari khẳng định Qatar sẽ không khoan nhượng với hành vi gây hấn nguy hiểm của Israel.

Chính quyền Palestine và một loạt quốc gia khu vực cũng đã lên tiếng phản đối và chỉ trích gay gắt cuộc tập kích của Israel vào Qatar, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Qatar và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Dưới góc độ phân tích chiến lược, một số chuyên gia an ninh và quân sự khu vực lo ngại Israel có thể sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tập kích tương tự nhằm vào một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những nước có văn phòng đại diện hoặc sự xuất hiện thường xuyên của các quan chức cấp cao Hamas cũng như các nhóm vũ trang đối địch khác tại khu vực, làm gia tăng nguy cơ bất ổn, thậm chí là thổi bùng xung đột vũ trang trên phạm vi toàn Trung Đông.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV