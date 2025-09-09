Italy thắng Israel 5-4 trong trận cầu điên rồ

Giacomo Raspadori ghi bàn trong chiến thắng 5-4 của Italy trước Israel.

Trên sân Nagyerdei Stadion hôm 9/9, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso hai lần phản lưới, hai lần bị dẫn trước, thậm chí thủng lưới ở phút 89 nhưng vẫn kịp vùng lên để giành trọn 3 điểm.

Sau màn ra mắt tưng bừng bằng chiến thắng 5-0 trước Estonia, trận thứ hai của Gattuso trên ghế nóng không hề êm đềm. "Azzurri" nhập cuộc lúng túng, Locatelli phản lưới ở phút 16, để rồi chỉ nhờ cú sút chìm hiểm hóc của Moise Kean cuối hiệp một mới gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai là cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Dor Peretz đưa Israel vượt lên, Kean lập tức đáp trả với cú vô-lê đẹp mắt. Retegui tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha đánh gót tinh tế để Politano lập công, trước khi Raspadori tưởng như “chốt hạ” trận đấu bằng bàn thắng ở phút 81. Thế nhưng Bastoni phản lưới và Peretz hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu về vạch xuất phát 4-4 chỉ ít phút trước khi hết giờ.

Kịch bản tưởng chừng bi kịch cho Italy bất ngờ rẽ sang trang mới ở phút bù giờ, khi Sandro Tonali tung cú sút xa trái phá, ấn định chiến thắng nghẹt thở 5-4.

Với 9 điểm sau 4 trận, Italy vươn lên nhì bảng I, bằng điểm Israel nhưng hơn hiệu số và vẫn còn một trận chưa đấu. Họ tạm kém ngôi đầu của Na Uy 3 điểm - vị trí duy nhất có vé trực tiếp dự World Cup. Dù hàng thủ tiếp tục để lại nỗi lo, chiến thắng này cho thấy tinh thần quật khởi và quyết tâm bám đuổi của thầy trò Gattuso trong hành trình trở lại sân khấu lớn nhất thế giới.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn