Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine

Báo cáo từ các tổ chức về tù nhân Palestine cho biết, trong số những người bị giam giữ có 53 phụ nữ và trẻ em gái và khoảng 350 trẻ em.

(Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Tổng số người bị “giam giữ hành chính” là 3.385 người, trong khi số người bị Israel xếp loại “chiến binh” là 1.237 người. Con số này chưa bao gồm những người bị giam giữ từ Gaza trong các trại quân sự của Israel.

Khoảng 50% số người bị giam giữ không có cáo buộc, hoặc bị “giam giữ hành chính”, hoặc bị Israel xếp vào loại “chiến binh”.

Những người bị “giam giữ hành chính” chiếm hơn 36% tổng số người Palestine trong các nhà tù của Israel. Việc phân loại “giam giữ hành chính”và “chiến binh” cho phép giam giữ cá nhân vô thời hạn mà không cần xét xử.

Israel đã gia tăng các vụ bắt giữ người Palestine, sau khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hamas vào tháng 10/2023.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn