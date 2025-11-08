Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết đã ban hành lệnh truy nã đối với 37 quan chức Israel, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, theo CNN.

Theo cơ quan công tố, các lệnh truy nã này liên quan đến “tội ác chống loài người” và “tội diệt chủng” mà giới chức Israel bị cáo buộc đã thực hiện tại Dải Gaza và trong vụ tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ tới vùng lãnh thổ này hồi tháng trước.

Phía Israel ngay lập tức lên án và bác bỏ động thái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar gọi đây là một “màn trình diễn tuyên truyền” của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi đó, phong trào Hamas hoan nghênh quyết định của Ankara, cho rằng hành động này “thể hiện lập trường cao cả của nhân dân và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ”.

Động thái pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm dấy lên câu hỏi về vai trò của nước này trong lực lượng an ninh đa quốc gia đang được đề xuất nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Mỹ làm trung gian.

Đầu tuần này, đại diện một số quốc gia Hồi giáo đã nhóm họp tại Istanbul để thảo luận về kế hoạch thành lập lực lượng ổn định quốc tế (ISF) cho Gaza - một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch ngừng bắn 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Theo đó, lực lượng tạm thời này sẽ huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine mới và hỗ trợ ổn định khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Hamas chấp thuận ngừng bắn, được coi là một trong những ứng viên tiềm năng tham gia lực lượng này. Tuy nhiên, Israel đã khẳng định rõ nước này phản đối việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại Gaza.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nhấn mạnh rằng việc triển khai bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tại Gaza “cuối cùng vẫn cần có sự đồng thuận của Israel.”

Các lệnh truy nã của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành gần một năm sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ quyết định của ICC, gọi đó là “vô lý và mang tính bài Do Thái”.

