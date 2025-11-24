Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do đòn không kích của Israel

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thị trấn Aitaroun, miền Nam Liban ngày 13/11/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong thông cáo, Hezbollah mô tả ông Tabatabai là “chỉ huy thánh chiến vĩ đại”, người “cống hiến hơn 4 thập kỷ cho lực lượng kháng chiến” và thuộc nhóm “những nhà lãnh đạo đặt nền móng” cho tổ chức.

Hezbollah cho biết 4 thành viên khác của lực lượng này cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel - gồm Ibrahim Ali Hussein, Rifaat Ahmed Hussein, Mustafa Asaad Barrou và Qassem Hussein Barjawi.

Theo Bộ Y tế Liban, tổng cộng có 5 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong vụ tấn công. Đòn không kích đã đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến các mảng bê tông lớn đổ sập xuống những phương tiện đang di chuyển bên dưới.

Trong khi đó, Israel tuyên bố đã hạ sát ông Tabatabai trong một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah.

Ông Tabatabai được đánh giá là tham mưu trưởng trên thực tế của Hezbollah và là nhân vật số 2 trong tổ chức, chỉ sau Tổng Thư ký Naim Qassem. Ông Tabatabai cũng nằm trong danh sách truy nã của Mỹ với mức treo thưởng lớn.

Những tuần gần đây, Israel đã tăng cường không kích các mục tiêu của Hezbollah tại Liban, cáo buộc lực lượng này vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 1 năm và phớt lờ nỗ lực giải giáp. Tuy nhiên, Israel hầu như tránh tiến hành không kích trong nội đô Beirut; lần gần nhất trước đó là vào tháng 7/2025, nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah sau khi phát cảnh báo sơ tán.

Trước đó trong ngày 23/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ làm “mọi điều cần thiết” để ngăn chặn Hezbollah tái lập năng lực đe dọa Israel từ Liban.

