iPhone 18 Pro sẽ có gì hay

Màu sắc mới. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang thử nghiệm tùy chọn màu đỏ trên iPhone 18 Pro. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu iPhone có màu đỏ kể từ iPhone 14 và 14 Plus. Tuy nhiên, màu đỏ lần này trên iPhone 18 Pro sẽ có sắc đậm hơn thay vì đỏ tươi. Trước đó, tin đồn cho biết Apple từng thử nghiệm màu nâu đất và tím, song nhiều khả năng đó chỉ là các biến thể của màu đỏ, và sẽ không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Ảnh: MacRumors.
Tinh chỉnh thiết kế. Tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết mặt lưng của iPhone 18 Pro có thể được cải tiến, giảm thiểu sự chênh lệch màu sắc giữa phần kính và nhôm, giúp vẻ ngoài liền mạch hơn. Trước đó, iPhone 17 Pro (ảnh) gây tranh cãi với thiết kế mặt lưng kết hợp chất liệu kính và nhôm, mang đến 2 tông màu khác nhau. Ảnh: Bloomberg.
Dynamic Island nhỏ hơn. Đầu tháng 1, Instant Digital cho biết iPhone 18 Pro sẽ trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Face ID nằm dưới màn hình. Về lý thuyết, thay đổi này giúp thu nhỏ kích thước lỗ khuyết Dynamic Island trên sản phẩm. Những bộ phận hỗ trợ khác như đèn chiếu điểm và camera hồng ngoại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ. Trang tin MacRumors dẫn lời chuyên gia phân tích kỳ cựu Ross Young cũng đồng tình với tin đồn này. Ảnh: 9to5Mac.
Công nghệ màn hình mới. Theo trang tin ETNews (Hàn Quốc), Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền OLED với công nghệ oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho iPhone 18 Pro. Tấm nền này sử dụng công nghệ oxit trong bộ điều khiển, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, hỗ trợ đặt camera hồng ngoại bên dưới màn hình. Với tấm nền LTPO+, thiết bị sẽ có thời lượng pin tốt hơn trong khi vẫn duy trì tần số quét linh hoạt từ 1-120 Hz. Ảnh: The Verge.
Camera thay đổi khẩu độ. Tháng 12/2024, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết camera chính phía sau của iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi. Vào tháng 2, leaker Digital Chat Station cũng đưa ra thông tin tương tự. Khẩu độ thay đổi cho phép camera điều chỉnh ánh sáng chiếu vào cảm biến. Nếu chụp ảnh trong môi trường tối, camera có thể mở rộng khẩu độ để thu nhiều ánh sáng hơn, trong khi với môi trường sáng, khẩu độ được thu hẹp để tránh phơi sáng quá mức. Tính năng này cũng giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, bao gồm độ sắc nét của không gian xung quanh so với chủ thể ảnh. Ảnh: The Verge.
Chip xử lý mới. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 18 Pro dự kiến dùng chip xử lý A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC (A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3 nm). Nếu tin đồn chính xác, đây là lần đầu tiên chip dùng tiến trình này xuất hiện trên iPhone. Với kiến trúc mới cùng công nghệ đóng gói hiện đại hơn, A20 Pro hứa hẹn cho hiệu năng tốt và tiết kiệm năng lượng hơn bản tiền nhiệm. Ảnh: MacRumors.
Modem mạng C2. Năm ngoái, modem C1 do Apple phát triển lần đầu ra mắt trên iPhone 16e, theo sau là C1X trên iPhone Air. Khi giới thiệu C1X, hãng cho biết modem này nhanh hơn gấp đôi so với C1, tiết kiệm năng lượng nhất trên iPhone. Theo MacRumors, những cải tiến trên nhiều khả năng được duy trì trên modem C2, nhiều khả năng xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: Bloomberg.
Chip N2. Hầu hết mẫu iPhone 17 và iPhone Air trang bị chip N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ các chuẩn mạng Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Hãng cho biết N1 cũng cải thiện hiệu suất, độ ổn định của các tính năng như AirDrop và phát mạng 5G. Dựa trên tin đồn, dòng iPhone 18 Pro có thể trang bị phiên bản tiếp theo của N1, dù chưa rõ các cải tiến cụ thể. Ảnh: Apple.
Tác giả: Phúc Thịnh
Nguồn tin: znews.vn