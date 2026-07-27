Sếp người Nhật mê mệt cô gái Nghệ An làm mẹ đơn thân, lớn hơn 8 tuổi: Cưới về ở nhà thuê 3,3 triệu/tháng

Từng trải qua đổ vỡ, Thái Châu (SN 1991, quê Nghệ An) sang Nhật Bản làm việc với mong muốn ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm lo cho con trai. Chính tại đây, cô gặp Hikaru (SN 1999), chàng quản lý người Nhật kém mình 8 tuổi. Sau khi nên duyên vợ chồng, cả hai ở nhà thuê, cùng tiết kiệm và vun vén tổ ấm từ những điều nhỏ nhất.

Những lát cắt đời thường ấy được Châu ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Hiện tại, Facebook của cô có khoảng 44N follower.

Từ chuyện chồng ngày nào cũng mặc đúng một "combo" quần áo đi làm, lần đầu hẹn hò chia tiền ăn 50:50, cho đến cách hai vợ chồng quản lý chi tiêu, chăm con hay dung hòa khác biệt văn hóa Việt - Nhật, mỗi câu chuyện đều thu hút sự quan tâm của nhiều người theo dõi.

Vợ chồng Thái Châu - Hikaru

Từ buổi hẹn đầu sếp kém tuổi đề nghị chia 50:50 đến lộ gia cảnh thật

Năm 2019, Thái Châu sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh với mong muốn làm việc, tích góp tiền để chăm lo cho con trai. Tại công ty thực phẩm nơi làm việc, cô gặp Hikaru (SN 1999) - quản lý vừa tốt nghiệp đại học và kém mình 8 tuổi.

Ban đầu, Châu chỉ xem Hikaru như một cậu em đồng nghiệp, thậm chí còn từng "đẩy thuyền" anh với những nữ đồng nghiệp cùng tuổi. Ngược lại, Hikaru lại âm thầm theo đuổi cô gái Việt khi liên tục chủ động giúp đỡ trong công việc, lấy cớ dạy tiếng Nhật để nhắn tin mỗi ngày, thỉnh thoảng còn nhờ cô ra ga đón sau giờ làm.

Điều thú vị là suốt thời gian ấy, Châu luôn nghĩ đối phương có điều kiện gia đình không khá giả. Bởi, Hikaru gần như ngày nào cũng mặc đúng một "combo" gồm quần jean đen, áo sơ mi trắng và kính cận. Quần áo thay đổi rất ít, phong cách tối giản đến mức cô tin rằng anh đang cố gắng tiết kiệm.

Ngay cả buổi hẹn đầu tiên, Hikaru cũng đề nghị chia tiền ăn theo kiểu 50:50. Điều này càng khiến Châu chắc mẩm suy đoán của mình là đúng.

Thế nhưng từ lần gặp thứ hai, mọi chuyện lại khác hẳn. Hikaru chủ động thanh toán toàn bộ. Khi Châu thắc mắc, anh chỉ cười rồi giải thích: "Lần đầu là phép lịch sự, còn sau đó thì để anh".

Mối tình giữa quản lý người Nhật Bản và nữ nhân viên người Việt.

Khoảng thời gian hẹn hò, tan làm, Hikaru thường đạp chiếc xe đạp cũ của Châu đưa cô về ký túc xá rồi mới đi bộ về nhà. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng khiến cô nghĩ cả hai giống như những sinh viên nghèo đang yêu nhau.

Chỉ đến khi lần đầu bước vào nhà Hikaru sau khoảng nửa năm quen nhau, cô mới "vỡ lẽ".

Trái với suy nghĩ trước đó, Hikaru sống trong một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và chỉ cách công ty vài phút đi bộ. Điều đó cũng đồng nghĩa, suốt nhiều tháng, anh đã chọn đi đường vòng, đưa bạn gái về trước rồi mới quay về nhà mình, mỗi ngày mất thêm gần một tiếng đồng hồ.

Khi được hỏi vì sao ngày nào cũng mặc gần giống nhau, Hikaru trả lời rất đơn giản: anh mua nhiều bộ giống nhau để khỏi mất thời gian nghĩ xem hôm nay nên mặc gì. Còn việc không mua ô tô cũng chỉ vì nhà quá gần công ty, đi bộ thuận tiện hơn.

Chính điều đó từng khiến cô không khỏi suy nghĩ. Là một thực tập sinh, lớn tuổi hơn bạn trai, từng đổ vỡ và có con riêng, Châu từng nghĩ rất khó để được gia đình đối phương chấp nhận.

Thế nhưng điều cô nhận lại hoàn toàn trái ngược.

Khi câu chuyện chênh lệch tuổi tác được nhắc đến, mẹ Hikaru chỉ mỉm cười và chia sẻ rằng bà cũng lớn hơn chồng mình 5 tuổi, bởi theo bà, tuổi tác không quan trọng nếu hai người thật lòng yêu thương nhau.

Điều khiến Châu xúc động hơn cả là khi bố mẹ Hikaru biết cô từng có con riêng. Thay vì những ánh nhìn dè dặt hay câu hỏi khó xử, họ chỉ nói rằng họ tin vào quyết định của con trai và miễn hai người thật lòng với nhau thì mọi rào cản đều không còn quá quan trọng.

Bố mẹ chồng Thái Châu.

Cặp đôi chỉ đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới vì về chung nhà đúng đợt dịch Covid-19.

Sau này nhìn lại, Châu cho biết điều khiến cô quyết định đồng hành cùng Hikaru không phải điều kiện kinh tế hay gia thế, mà chính là sự chân thành và kiên nhẫn của chàng trai người Nhật.

Vợ chồng ở nhà thuê 3,3 triệu/tháng, chồng đưa hết tiền cho vợ giữ

Hiện tại, Thái Châu và Hikaru đã có con gái 2 tuổi tên Haru. Gia đình cũng đang chuẩn bị đón con trai riêng của Châu từ Việt Nam sang Nhật đoàn tụ.

Sau khi kết hôn, Hikaru trở thành lao động chính trong gia đình khi Châu tạm nghỉ việc để chăm con nhỏ. Theo chia sẻ của cô, chồng đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý.

Hiện cả gia đình đang sống trong căn hộ gồm một phòng khách và ba phòng ngủ, nằm gần nhà bố mẹ chồng. Theo Thái Châu, tiền thuê chỉ khoảng 20.000 yên/tháng (khoảng 3,3 triệu đồng) là vì công ty của Hikaru hỗ trợ một phần chi phí.

"Nhà này thì lại được công ty của chồng mình hỗ trợ tiền nhà, nên mỗi tháng chỉ trả hơn 20.000 yên. Hơn nữa chồng mình cũng còn trẻ, sau này có chuyển công tác hay đi đâu thì lại vướng nhà, không chuyển đi được cũng khó. Nên ở đây vừa tiết kiệm được chi phí, tiền dư đó mình để dành làm những cái khác", Thái Châu chia sẻ.

Cả hai đang ở nhà thuê, chồng chăm chỉ, yêu thương vợ con.

Bình thường sau giờ tan làm, các ngày nghỉ hai vợ chồng thường đưa con đi chơi, dành nhiều thời gian chăm sóc bé.

Theo Châu, hai vợ chồng từng nghĩ đến chuyện mua nhà nhưng nhận thấy thời điểm hiện tại chưa phù hợp. Hikaru vẫn còn trẻ, công việc trong tương lai có thể thay đổi, nếu mua nhà quá sớm sẽ thiếu linh hoạt. Số tiền tiết kiệm được từ việc thuê nhà sẽ được dành cho những kế hoạch lâu dài khác của gia đình.

Trước những bình luận cho rằng nhà chồng khá giả thì không cần phải quá lo chuyện tiền bạc, Châu cũng thẳng thắn chia sẻ rằng điều kiện của bố mẹ chồng là của bố mẹ. Còn gia đình nhỏ của cô vẫn muốn tự mình gây dựng cuộc sống và cùng nhau cố gắng.

Trên mạng xã hội, Thái Châu chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc rất bình thường: hai vợ chồng đi siêu thị, nấu cơm, chăm cây, đưa con đi chơi hay cùng dạy Haru học song ngữ Việt - Nhật.

Dù là người đi làm cả ngày, Hikaru vẫn thường xuyên phụ vợ việc nhà sau giờ làm. Anh nấu ăn, dọn dẹp, chơi với con để Châu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Trong khi đó, Châu nấu nhiều món ăn Việt như nem rán, bún bò... vì biết chồng rất yêu thích ẩm thực quê vợ. Về phía Hikaru, anh cũng học thêm tiếng Việt để có thể trò chuyện với bố mẹ và người thân của vợ.

Khi quyết định chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc phúc, Thái Châu cũng nhận không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh việc cô là mẹ đơn thân, lớn hơn chồng 8 tuổi và kết hôn với người Nhật.

Trước những bình luận này, cô chia sẻ: “Lúc quen nhau, mình chỉ là một cô gái Việt rất bình thường. Tiếng Nhật chưa giỏi, ngoại hình cũng không nổi bật, điều kiện kinh tế lại càng không.

Điều duy nhất mình làm là sống đúng với con người của mình. Nếu hợp thì cùng tìm hiểu, không hợp thì coi như có duyên gặp gỡ rồi thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ phải cố trở thành một người khác để được ai đó yêu hay lựa chọn. Vì mình tin, một mối quan hệ muốn đi đường dài thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành.

Đến hôm nay, vợ chồng mình đã có gia đình nhỏ, có bé Haru và cũng đã cùng nhau trải qua không ít niềm vui lẫn khó khăn. Mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng và mình luôn tôn trọng điều đó”.

Nguồn ảnh: Kira Châu JP

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới