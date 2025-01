Huyện có nhiều "làng Euro" ở Nghệ An nhận 250 triệu USD kiều hối, riêng Tết này 15 triệu USD

Chia sẻ trên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An, trong năm 2024, lượng kiều hối gửi về địa phương này ước đạt 250 triệu USD, tăng khoảng 2 triệu USD so với năm 2023.

Lượng kiều hối này chiếm gần 50% giá trị sản xuất của huyện trong cả năm. Trong đó, riêng lượng kiều hối gửi về trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 ước khoảng 15 triệu USD.

Nguyên nhân lượng kiều hối năm 2024 tăng so với năm trước, là do số lượng lao động xuất khẩu tăng lên. Hiện tại, toàn huyện có 22.000 con em đang lao động ở nước ngoài.

Trong đó, có nhiều lao động ở các nước Châu Âu, có thu nhập rất khá, hàng năm gửi về quê hương lượng kiều hối đáng kể, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài những địa phương có truyền thống đi xuất khẩu lao động lâu năm như Sơn Thành, Viên Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Đô Thành thì mấy năm gần đây có thêm các xã: Mã Thành, Tiến Thành, Lăng Thành...

Bằng nguồn thu nhập từ xuất khẩu lao động, người dân các địa phương nâng cao thu nhập.

Do lượng bà con làm việc tại nước ngoài rất lớn và gửi kiều hồi về xây dựng quê hương nên Yên Thành có nhiều xã khang trang, nhà cao tầng khắp nơi, được gọi là "làng Euro".

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, năm 2024, toàn tỉnh đưa được hơn 21.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt trên 124% kế hoạch, tiếp tục là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi xuất khẩu.

Thị trường tiếp nhận lao động chủ yếu vẫn là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và các thị trường các nước Australia, Rumani, Singapore...

Năm 2025, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khoảng 16.000 đến 18.000 lao động.

Yên Thành là một huyện trung du thuộc tỉnh Nghệ An. Huyện Yên Thành có phía Bắc giáp huyện Quỳnh Lưu, phía đông giáp huyện Diễn Châu, Đông Nam giáp huyện Nghi Lộc, phía Nam giáp huyện Đô Lương và phía tây giáp huyện Tân Kỳ.

Huyện này có 32 đơn vị hành chính trực thuộc. Kinh tế chủ đạo là kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp ở Yên Thành chủ yếu là trồng lúa, chăn nuôi tự túc. Những cánh đồng lúa Hoa Thành, Nhân Thành, Văn Thành, Hợp Thành... thẳng cánh cò bay.

Kinh tế Yên Thành tăng trưởng hơn 10% trong năm 2024.

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2024, giá trị sản xuất của Yên Thành ước đạt 15.024,5 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,11%, đạt kế hoạch đề ra.

Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,20%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,64%, dịch vụ tăng 13,35%. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng định hướng: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 34,84%; công nghiệp - xây dựng chiếm 31,10%; dịch vụ chiếm 35,06%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người, tăng 5 triệu đồng so với năm 2023, đạt 100% kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 đạt kết quả tốt. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.510,51 tỷ đồng, tăng 4,20% so với năm 2023. Cả hai vụ được mùa toàn diện cả về năng suất, chất lượng và giá trị, giá lúa tăng 25-30% so với cùng kỳ năm 2023. Chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp đạt những kết quả tích cực. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 6.506,99 tỷ đồng, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.625,13 tỷ đồng, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2023, giá trị sản xuất xây dựng đạt 4.881,85 tỷ đồng, tăng 14,70% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội đạt 15.500 tỷ đồng.

Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2024 là 597,663 tỷ đồng, đạt 151,5% dự toán tỉnh giao, đạt 100,4% dự toán HĐND huyện giao, tăng 27,9% so với năm 2023.

Huyện này đang phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị tiếp tục xây dựng quy hoạch các khu đô thị trên địa bàn huyện và trình hồ sơ thành lập cụm công nghiệp tại xã Vĩnh Thành, hoàn thành quy hoạch chung 38 xã trên địa bàn huyện;

Tiếp tục tổ chức thực hiện quy hoạch nông nghiệp huyện Yên Thành theo hướng bền vững đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 tầm nhìn 2050; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

