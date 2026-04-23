Huy động hơn 508 tỷ đồng chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2025 và quý I/2026, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nguồn lực quan trọng hỗ trợ, chăm lo đời sống người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Cụ thể, toàn tỉnh đã huy động hơn 116,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và hơn 392,3 tỷ đồng cho Quỹ Cứu trợ, nâng tổng nguồn lực xã hội hóa huy động được lên hơn 508 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp, các ngành đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, phát triển sinh kế và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đáng chú ý, Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ năm 2026” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tính đến ngày 15/4/2026, đã có 441 cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, với tổng giá trị hơn 191,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng phát biểu

Từ nguồn tiếp nhận của chương trình, toàn tỉnh đã hỗ trợ 119.568 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng yếu thế tại 130/130 xã, phường; trong đó 100% hộ nghèo, 93% hộ cận nghèo được hỗ trợ quà Tết. Bên cạnh đó, 11.570 người là bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi bảo trợ xã hội và 30.757 hộ thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động khó khăn được chăm lo. Có 540 hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi do bão lũ được hỗ trợ trực tiếp cùng nhiều phần quà thiết thực.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích một số khó khăn, hạn chế trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội; đồng thời đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ nguồn lực trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm từng cấp, từng đơn vị, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền phát biểu

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nguồn lực dành cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp được phát huy rõ nét, góp phần lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng mục đích, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả cao nhất các nguồn lực huy động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu việc phân bổ phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tuyệt đối không để trùng lặp đối tượng thụ hưởng, không để chồng chéo giữa nguồn ngân sách nhà nước với nguồn vận động xã hội hóa trong cùng một nội dung hỗ trợ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu kết luận

Về đối tượng hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu xác định theo thứ tự ưu tiên gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, người khuyết tật... Đối với địa bàn, ưu tiên tập trung cho 21 xã biên giới, 58 xã miền núi và các xã, phường thuộc vùng bãi ngang ven biển. Các tổ chức chính trị - xã hội khi triển khai mô hình sinh kế cũng phải bám sát các nhóm ưu tiên này.

Về nội dung hỗ trợ, tỉnh tập trung vào các mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở, trang thiết bị và công trình phòng, chống lụt, bão. Đối với hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương phải khảo sát kỹ, có hình ảnh minh chứng cụ thể và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của đối tượng cần hỗ trợ; đồng thời chủ động huy động nguồn lực tại chỗ trước, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Đối với việc xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo, hỗ trợ trang thiết bị, công trình phòng, chống lụt, bão, lãnh đạo tỉnh yêu cầu gắn rõ trách nhiệm của địa phương theo nguyên tắc “địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”... Những địa phương đã được phân bổ nguồn lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa xong phải khẩn trương hoàn thành; kiên quyết chưa phân bổ tiếp trong đợt này đối với các địa phương chậm tiến độ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh cũng chỉ đạo đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng phần mềm cảnh báo, tiếp nhận thông tin thiên tai; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, tạo nguồn lực hỗ trợ lâu dài, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn