Hương Tràm tái xuất sau nhiều năm diễn bar, mặc như không mặc, khoảnh khắc nào cũng gợi cảm "đỏ mặt"

Hương Tràm là 1 trong những giọng ca trẻ tài năng nhận được nhiều sự yêu mến, tán dương từ người nghe và cả đồng nghiệp. Cô nổi tiếng khi bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2012 khi mới 17 tuổi và tiến khá nhanh trong làng nhạc sau cuộc thi. Nữ ca sĩ liên tiếp cho ra mắt những ca khúc hit đã tai và tổ chức thành công liveshow đầu tiên trong sự nghiệp có tên Hộp thư số 1. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, ca sĩ sinh năm 1995 bất ngờ sang Mỹ du học tháng 5/2019.

Sau thời gian qua Mỹ du học, nhan sắc của ca sĩ đã thay đổi khá nhiều. Hương Tràm ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng kèm theo lối trang điểm đậm. Trước kia, cô gây ấn tượng với khuôn mặt đầy đặn thì hiện tại sở hữu những đường nét thon gọn, sắc sảo. Phong cách ăn mặc mới phù hợp với nghệ danh Charmy Phạm năng động, cá tính.

Mới đây, nữ ca sĩ xứ Nghệ vừa có thông báo tái xuất ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Lalala. Teaser được cô tung lên youtube liền nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trước đó, trong livestream, cô tiết lộ đang ấp ủ sản phẩm EP mới. Dự án là món quà cô dành tặng cho bố - NSND Tiến Dũng, gồm những ca khúc, tản thơ do chính cô sáng tác. Ca khúc mới có giai điệu khá bắt mắt kết hợp với điệu nhảy sôi động. Trong chỉ vài giây "nhá hàng", Hương Tràm hút chặt mắt người nhìn với vũ điệu nóng bỏng cùng các thiết kế thời trang nhìn đâu cũng thấy hở.

MV cho thấy cô mang tới 3 thiết kế. 1 trong số đó đã được hé lộ ở poster quảng bá với phong cách lẫn các chi tiết đính kết hơi hướng Ấn Độ.

Bối cảnh quay có rất nhiều đoạn nhảy bốc lửa. Cô tương tác với vũ công nam trong các món đồ ngắn hết cỡ. Cộng thêm sự ướt át và động tác mạnh nên 1 số góc quay đã cho người xem cảm giác hồi hộp.

Cao trào nhất trong teaser chỉ 21 giây chính là phân đoạn vũ đạo gợi cảm này.

Item này là món gợi cảm nhất trong 3 món cô đem lên MV. Đồng thời, nó cũng có thời lượng chiếm sóng nhiều nhất. Thiết kế 2 dây có phần cổ siêu trễ nải tôn lên thềm ngực nóng hừng hực của cô ca sĩ "nấm lùn".

Dẫu biết là khi mặc quay MV cô và ê-kíp đã chuẩn bị rất kĩ thì mới có thể diện lên sóng. Đó là thiết kế dance nên hội tụ đủ các yếu tố kịch tính như màu da, đính đá lấp lánh, bó sát và cắt xẻ, ngắn cũn hết cỡ. Hương Tràm mặc cùng chiếc quần lót màu nude đồng điệu nhưng món đồ này lại quá nhỏ, không giống với đồ bảo hộ của các idol thường mặc mỗi khi trình diễn.

Quần bảo hộ là thiết kế mặc lót váy có form dáng tựa như chiếc quần short nhưng lại mỏng như quần lót.

Chưa biết khi lên trọn MV, các khoảnh khắc nhảy múa tung cả váy kể trên chiếm bao nhiều % nhưng trong teaser cô hé lộ đã gần như lộ gần hết. Hương Tràm vốn không có lợi thế về chiều cao nhưng bù lại số đo 3 vòng của nữ ca sĩ lại rất mãn nhãn. Người đẹp sinh năm 1995 thường xuyên gắn liền với các thiết kế ngắn hết cỡ để tôn dáng.

Một số set đồ của nữ ca sĩ có độ gợi cảm đạt đỉnh.

Thế nhưng khi diện lên sân khấu và lọt ống kính của khán giả xem và nghe nhạc thì trang phục của cô chẳng những được khen mà còn bị chê đủ đường. Thiết kế tua rua bó sát này được netizen phản ứng cho rằng cô như thể quấn đồ tắm lên sân khấu.

Khi còn ở Việt Nam, Hương Tràm từng nhiều lần bị la ó vì ăn mặc phản cảm.

Các thiết kế của cô nhìn đâu cũng thấy hở. Thậm chí lúc này, cô nàng còn phớt lờ quần bảo hộ. Ở góc nhìn của khán phía dưới đều phô phang. Người đẹp còn từng bị phạt vì ăn mặc trước đó.

Khi đi Tây, phong cách của cô vẫn duy trì ở phong độ cũ. Thậm chí có nhiều set đồ của Hương Tràm còn bị chê là thảm họa khi không có ê-kip hay stylist hỗ trợ.

Đi theo hướng sexy, gợi cảm nhưng Hương Tràm cũng "trầy da tróc vảy" rất nhiều lần để tìm cho mình được set đồ ưng ý.

Không rõ sản phẩm âm nhạc mới của cô có đảm bảo được về mặt thị giác hay không song trên trang cá nhân người đẹp thỉnh thoảng hé lộ 1 vài tấm hình ăn mặc bốc tưng bừng cho dự án mới.

Không ai bàn tán về giọng hát của Hương Tràm song phong cách thời trang của nữ ca sĩ xứ Nghệ lại là đề tài bàn luận mãi không thôi.

