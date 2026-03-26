Hưng Nguyên (Nghệ An) thông báo về việc di dời mồ mả để thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thuỷ

Hội đồng GPMB thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân, dòng họ, thân nhân có lăng mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh –Thanh Thuỷ tại các xứ đồng: Bàu Bộc, Khanh Cao, Mạ Đồng Khanh, Đất Mạ, Đồng Khanh, Bàu Eo, Đồng Lùm, Vùng 1, Vùng Vậy, Nương Mạ, Khanh, Bàu Rày trong, Khanh Hoang, Bàu Rày ngoài, Vậy Đạo, Màu 1, Đất Mạ, Biền Trên, Lều Trong, Cơn Trếu, Nam Lùm, Bắc Lùm, Lầm Eo, Đầu Trâu Ngoài, Lều Ngoài, Vậy Cạn, Tù Và Hai Lăng, Đất Màu 2, Cá Mè, Bàu Cố Châu, Đồng Màu Một, Vùng Lùm, xóm Đại Huệ, xóm Hạ Khê, xóm Thượng Khê đến để kê khai, đăng ký phần lăng mộ và làm thủ tục di dời theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/3/2026 đến hết ngày 25/4/2026.

Địa điểm tiếp nhận kê khai: Tầng 3, trụ sở ban QLDA đầu tư và xây dựng xã (gặp

Đ/C: Nguyễn Trung Kiên, số điện thoại 0948911777)

Hoặc liên hệ qua trưởng các xóm: Đại Huệ, Hạ Khê, Thượng Khê.

Sau thời gian nêu trên các phần lăng mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng mà không không được kê khai, đăng ký di dời, Hội đồng GPMB sẽ tổ chức di dời theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn