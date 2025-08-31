Hứng chịu 2 cơn bão liên tiếp, người phụ nữ òa khóc khi mái nhà tan hoang

Trở về nhà sau cơn bão, bà Trần Thị Cương (56 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) cố gắng nhặt nhạnh nhưng thứ còn sót lại. "Lần này thì mất hết thật rồi!", bà Cương thở dài, nước mắt ứa ra, rồi ngồi bệt xuống nền vẫn còn ẩm ướt.

Sau 2 cơn bão liên tiếp, ngôi nhà của bà đã bị gió cuốn còn khung trơ trọi.

Gia đình chỉ hai vợ chồng nương tựa nhau. Chồng bà, ông Lưu Văn Thị, đã bị tai biến nhiều năm nay, chỉ ngồi một chỗ. Ngôi nhà nhỏ của bà chỉ được lợp bằng mái tôn và những tấm fibro xi măng chắp vá.

Cách đây 5 ngày, khi bão số 5 đổ bộ, căn nhà nhỏ không thể chống đỡ trước sức gió mạnh, vì vậy chính quyền địa phương đã đến vận động vợ chồng bà sơ tán. Trước sức gió tàn bạo, phần mái của gian bếp đã bị cuốn hết.

Chưa kịp làm gì thì bão số 6 tiếp tục ập đến. Như lần trước, vợ chồng bà lại phải đi sơ tán. Lần này, dù bão không mạnh nhưng cũng kịp mang những thứ còn sót lại ra bờ sông. Do mái nhà bị thủng lỗ chỗ nên nước ngập làm hư hỏng tài sản duy nhất trong nhà là máy lọc nước và chiếc tủ lạnh đã cũ.

Sáng nay, trời đã hửng nắng, thế nhưng càng khiến cho không gian tan hoang, tiêu điều hơn. Đi một vòng quanh nhà, bà Cương không biết phải dọn dẹp từ đầu, trong lòng như lửa đốt vì chưa biết những ngày tháng tiếp theo vợ chồng phải sống như thế nào.

Phần còn lại là những cọc chống tạm bợ.

Cả xóm nhỏ nơi vợ chồng bà sinh sống đều rơi vào tình trạng tương tự. Ở nơi đây, mỗi người một quê, vì mưu sinh nên hàng chục năm trước về ven sông Lam làm nghề đánh cá. Khu vực họ chọn nằm dưới chân cầu đường sắt Yên Xuân, vì cạnh chân cầu trước đó có một bến đò, cũng mang tên là Bến đò Yên Xuân.

Thời gian trôi qua, bến đò không còn nữa, những người dân tứ xứ không biết ở đâu vẫn bám trú nơi đây. Hiện, vẫn còn 8 gia đình sinh sống bằng nghề thả lưới, phần lớn chỉ người lớn tuổi, bởi thanh niên đã vào Nam ra Bắc kiếm sống. Cũng vì vậy, những ngôi nhà ở đây đều rất tạm bợ. Mỗi lần mưa bão, chính quyền lại phải vận động mọi người đi sơ tán.

Chiếc thuyền của ông Xuân hiện đang nằm sâu trong dòng nước.

Cách đó không xa, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Xuân (70 tuổi) cũng bị hư hỏng nặng nề, chuồng gia súc gãy sập, cây trong vường bật gốc,… Đau xót hơn, chiếc thuyền mưu sinh của gia đình ông cũng đã bị chìm sâu trong dòng nước sông Lam. Mấy ngày vừa qua, ông đã nhờ người dân giúp đỡ nhưng vẫn không thể nào đưa thuyền lên.

"Cả gia tài chỉ có chiếc thuyền để mưu sinh, nuôi sống cả gia đình mấy thế hệ, vậy mà giờ nằm dưới nước. Chẳng biết bao giờ mới vớt lên được, chưa biết sống sao đây", ông Xuân đau đớn nhìn ra dòng sông vẫn đục ngầu, cuồn cuộn chảy.

Với những gia đình chài lưới dưới chân cầu, việc thuyền bè bị chìm, hư hỏng nặng đồng nghĩa với việc họ đã mất đi cần câu cơm. Những chiếc thuyền nhẹ đã được vớt lên nhưng đều hư hỏng nặng, vỡ hết động cơ máy, còn những chiếc nặng hơn vẫn chìm sâu dưới lòng sông.

Chiếc thuyền vốn đã chìm trong cơn bão số 5, dù đã nhờ người dân giúp đỡ nhưng hiện vẫn chưa thể đưa lên được.

Theo thống kê tại xã Hưng Nguyên Nam, bão số 5 đã làm 1 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn; gần 1000 hộ bị tốc mái ngói, mái tôn; có 9 cái thuyền đánh cá của dân tại tuyến Xuân Lam bị chìm.

Ngoài ra, bão còn khiến 52 gia trại và trang trại nuôi lợn bị tốc mái; hơn 500 cây bật gốc, gãy đổ đè lên nhà dân, dây điện, làm gãy đổ 200 cột. Nhiều trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái, sập trần. Tổng ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Ông Lê Phạm Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Nguyên Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, cùng với nước thượng nguồn đổ về khiến một số xóm ngoài đê của xã Hưng Nguyên Nam bị chia cắt.

Sau khi bão tan, nước đang rút dần, vì vậy xã Hưng Nguyên Nam đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan bám nắm địa bàn để thống kê, đồng thời khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn