Sau bão, người dân xứ Nghệ lại gồng mình với lũ lụt

Tại tỉnh Nghệ An, trong khi người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả của ảnh hưởng từ cơn bão số 3, bão số 5 chưa xong, thì trong những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 6 đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông khiến nhiều hộ dân bị chia cắt. Ngoài ra, một số hộ dân sống gần triền núi đối diện với nguy cơ sạt lở, lũ quét lớn.
Mưa lớn lũ lụt, ngập cục bộ tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Lực lượng Công an xã tại Nghệ An hỗ trợ người dân sơ tán, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn để tránh bị ngập nước do mưa lũ.
Lực lượng Công an và chính quyền địa phương sử dụng xuồng chuyên dụng để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị chia cắt trong lũ lụt.
Cùng với lũ lụt, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn tại các xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Trong ảnh là tuyến đường từ xã Na Ngoi đi xã Chiêu Lưu nhiều điểm sạt lở; trong đó đoạn qua Na Cáng, xã Na Ngoi đang bị đứt phía taluy âm nghiêm trọng, rỗng, lún sâu hơn nửa đường. Chính quyền đã cảnh báo người dân, xe ô tô tuyệt đối không đi qua; xe máy và người dân khi qua phải bám taluy dương.
Đá lở tại địa phận bản Cù, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn cùng với việc nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến các xã miền núi như Phúc Trạch, Vũ Quang, Mai Hoa, Hà Linh... bị ngập lụt cục bộ.
Các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch bị ngập lụt. lực lượng Công an phải hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu, gây chia cắt tuyến đường độc đạo đi vào bản Rào Tre, nơi có hàng chục hộ đồng bào dân tộc Chứt đang sinh sống.
Công an xã phải cấm nhiều tuyến đường do bị ngập sâu trong lũ.
Cũng tại xã Phúc Trạch, lũ lụt bất ngờ đã khiến hàng nghìn gốc bưởi Phúc Trạch chuẩn bị đến mùa thu hoạch ngập sâu trong nước, người dân không kịp trở tay.
Lực lượng Công an đã phải dầm mình trong mưa lũ để hái bưởi chạy lũ giúp nhân dân.
Tại nhiều xã biên giới Việt - Lào tái diễn tình trạng sạt lở, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân.
Lực lượng Công an căng mình trong lũ dữ để thu dọn sạt lở và cây xanh ngã đổ.
Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã miền núi phía Tây của tỉnh.
Theo dự báo, đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày, lực lượng Công an các tỉnh ứng trực 100% quân số để giúp dân trong mưa lũ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tác giả: Thiên Thảo
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân