Sau bão, người dân xứ Nghệ lại gồng mình với lũ lụt

Cùng với lũ lụt, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn tại các xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Trong ảnh là tuyến đường từ xã Na Ngoi đi xã Chiêu Lưu nhiều điểm sạt lở; trong đó đoạn qua Na Cáng, xã Na Ngoi đang bị đứt phía taluy âm nghiêm trọng, rỗng, lún sâu hơn nửa đường. Chính quyền đã cảnh báo người dân, xe ô tô tuyệt đối không đi qua; xe máy và người dân khi qua phải bám taluy dương.