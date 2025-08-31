Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá lậu

Hai đối tượng bị bắt quả tang là: Trần Thị Thuý Mai (SN 1965, ngụ tại 216, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá) và Châu Quang Khuyên (SN 1999, ngụ tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang).

Hai đối tượng Trần Thị Thuý Mai và Châu Quang Khuyên

Khai thác nhanh xác định bà Mai là người tàng trữ, bán thuốc lá điếu nhập lậu cho đối tượng Khuyên. Khi đang giao dịch mua bán thì bị Đội 4 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cùng Công an phường Rạch Giá bắt quả tang.

Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Khuyên sử dụng xe tải BKS 68E- 01080, dừng trước nhà 216, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mua và nhận hàng. Khám xét xe và địa điểm kinh doanh, cơ quan Công an tạm thu giữ 2.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.430 bao thuốc nhãn hiệu Hero và 560 bao thuốc nhãn hiệu Jet).

Vào tháng 11/2024, Khuyên đã bị bắt về hành vi mua bán, vận chuyển tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện đối tượng vẫn chưa chấp hành xong hình phạt.

Tác giả: Trần Lĩnh - Tiến Dũng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân