Huawei Mate 70 có thể gây thất vọng

Huawei Mate 70. Ảnh: Huawei.

Dòng Huawei Mate 70 được giới thiệu tại Trung Quốc ngày 26/11 với các mẫu Mate 70, 70 Pro, 70 Pro+ và 70 RS. Thiết bị sử dụng chip xử lý Kirin 9010/9020 và nền tảng HarmonyOS Next.

Tại sự kiện ra mắt, CEO bộ phận kinh doanh tiêu dùng Richard Yu nhấn mạnh đây là “những thiết bị Mate mạnh nhất lịch sử”. Dù vậy, công ty không nói rõ thông số chip xử lý, cũng như lý do thời điểm lên kệ bị dời đến sau Lễ độc thân, ngày hội mua sắm lớn nhất của Trung Quốc.

Theo dự đoán của nhà phân tích, doanh số dòng Mate 70 sẽ thấp hơn bản tiền nhiệm Mate 60, lý do đến từ hiệu năng chip xử lý kém hơn đối thủ, rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng.

“Dù có những cải tiến về phần cứng và các tính năng AI mới, việc ra mắt trễ và nâng cấp chip nhạt nhòa có thể tác động tiềm năng bán hàng của dòng máy này”, nhà phân tích Peng Peng và Linda Sui từ công ty nghiên cứu bán dẫn TechInsights cho biết.

AI là yếu tố được chú trọng trên Mate 70 cùng hệ điều hành HarmonyOS Next do chính Huawei phát triển. Hiệu năng sản phẩm được tuyên bố cao hơn 40% so với Mate 60, dòng máy ra mắt cách đây 14-15 tháng.

Mate 70 trang bị chip xử lý Kirin 9010/9020 do HiSilicon thiết kế. Tuy nhiên theo TechInsights, bộ đôi này cho hiệu năng “hoạt động kém hơn” so với Snapdragon 8+ và Dimensity 9200, những dòng chip của Qualcomm và MediaTek.

“Điều này có thể ảnh hưởng tính cạnh tranh của Mate 70 trên thị trường smartphone cao cấp”, TechInsights nhận định.

Công ty phân tích tại Canada dự đoán doanh số dòng Mate 70 trong quý IV sẽ đạt 3 triệu chiếc, chiếm khoảng 22% tổng doanh số smartphone của Huawei trong giai đoạn này.

Ngoài chip xử lý nâng cấp khiêm tốn, TechInsights cho biết Mate 70 sẽ không mấy hấp dẫn bên ngoài Trung Quốc, bởi HarmonyOS Next không hỗ trợ ứng dụng Android.

Tại lễ ra mắt Mate 70, Huawei tuyên bố tất cả smartphone và tablet ra mắt năm 2025 sẽ sử dụng HarmonyOS Next, một phần trong nỗ lực tự cung cấp công nghệ.

Theo ước tính của Counterpoint Research, doanh số dòng máy trong suốt vòng đời dự kiến vượt 10 triệu chiếc. Mate 70 lên kệ tại Trung Quốc vào ngày 4/12. Dù vậy, Huawei chưa tiết lộ kế hoạch phân phối thiết bị ra quốc tế.

Màn ra mắt Mate 70 được giới công nghệ quan tâm, một phần nhằm theo dõi tiến độ phát triển chip của Huawei. Năm ngoái, công ty Trung Quốc gây bất ngờ khi tích hợp chip 7 nm lên dòng Mate 60 bất chấp lệnh cấm của Mỹ.

Thời điểm đó, TechInsights cho biết chip xử lý được sản xuất bởi công ty đúc chip lớn nhất Trung Quốc, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), trụ sở tại Thượng Hải.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn