Học sinh lớp 10 bẻ khóa loạt kênh: Tài không đợi tuổi hay an ninh mạng bị bỏ ngỏ?

Tài không đợi tuổi hay lỗ hổng an ninh mạng

Cụ thể, tại hội thảo “Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ bản quyền nội dung số” ngày 5/8, ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho hay, một học sinh lớp 10, với công cụ là chiếc điện thoại cùi bắp đã dựng lên hệ thống truyền hình lậu quy mô gần 1000 kênh, bẻ khóa hàng loạt kênh truyền hình lớn trong vòng 30 giây.

“Một học sinh lớp 10 ở Bắc Giang (cũ) nay là Bắc Ninh đã dựng lên hệ thống truyền hình lậu quy mô lớn. Hệ thống này không chỉ có tới hơn 5.000 thành viên mà còn cung cấp gần 1.000 kênh truyền hình từ trung ương, địa phương đến quốc tế, bao gồm cả nội dung độc quyền của nhiều nhà đài lớn”, ông Linh thông tin.

Nhiều người bất ngờ trước thông tin học sinh lớp 10 "bẻ khóa" hàng loạt kênh truyền hình (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng nói là thiếu niên này không cần đến máy chủ hay phần cứng cao cấp, mà chỉ dùng chiếc điện thoại cùi bắp và học cách phá mã hóa từ các hội nhóm công nghệ ngầm trên mạng xã hội. Trong quá trình điều tra, hacker trẻ tuổi này đã thừa nhận có thể phá khóa tín hiệu mã hóa của các kênh truyền hình trả tiền lớn tại Việt Nam như: K+, VNPT... chỉ trong 30 giây.

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự bất ngờ với thông tin này. Đa số mọi người đều cho rằng đây là nhân tài. Việc làm sai vẫn phải xử lý, tuy nhiên cũng nên có những hành động bồi dưỡng để có thể đóng góp tốt hơn cho ngành bảo mật thông tin của nước nhà.

- “Giỏi thực tế, nhưng vi phạm pháp luật. Mong sao nhà nước mình cho cháu tỏa sáng để cháu giúp ích cho xã hội và đất nước tiến lên so sánh với các nước tiên tiến trên thế giới”.

- “Giỏi thật, cho cháu đi đúng hướng sẽ là thiên tài”.

- “Giỏi. Nhân tài. Nếu được tận dụng tương xứng thì là một nhân tài đất nước…”

- “Tha tội cho cháu và giáo dục cho cháu về đúng sai. Sau này đưa cháu về cục an ninh mạng để cống hiến cho nước nhà”…

Bên cạnh đó cũng có ý kiến của một số phụ huynh về việc con em mình đã từng thử xâm nhập một số hệ thống khác và đã thành công.

- “Con nhà mình đã biết hack vào xem điểm học kỳ từ năm lớp 8 sau khi thi xong. Nắm được ưu điểm của con nên gia đình đã định hướng để phát triển theo chiều hướng tốt. Giờ bạn đấy đã vào năm cuối của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Định hướng tốt sẽ có phương hướng tốt cho trẻ phát triển sau này”.

- “30 giây của cậu học sinh lớp 10 làm xấu hổ không chỉ các nhà đài, mà cả hệ thống bảo mật bạc tỉ. Thiên tài sinh ra không phải để lén lút, mà để được định hướng đúng”…

Cần sandbox cho bạn trẻ yêu công nghệ có thể cống hiến

Theo giới chuyên gia, thông tin này thực ra không mới tuy nhiên vụ việc tiếp tục phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống bảo mật của nhiều nhà cung cấp truyền hình trả tiền tại Việt Nam nói riêng hay vấn đề bảo mật an ninh mạng của các đơn vị, tổ chức nói chung.

Sự việc tương tự khi học sinh cấp 3 đã hack trang web của tỉnh cách đây 20 năm (Ảnh minh họa)

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn, Phát triển công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) cho biết, cách đây khoảng 20 năm sự việc tương tự cũng đã xảy ra.

Năm 2006, Trung tâm Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tố giác với Bộ Công an việc trang web moet.gov.vn của bộ bị tin tặc tấn công. Trang web của Bộ GD&ĐT đã hoạt động bình thường trở lại lúc 17h00 sau khi bị tin tặc tấn công lúc 14h00 ngày 27/11/2006.

Tin tặc đã tháo ảnh Bộ trưởng trên trang web và thay bằng ảnh của mình. Sau hai ngày truy tìm, các cơ quan chức năng đã tìm ra hacker tấn công trang web của Bộ GD&ĐT là một học sinh lớp 12 ở tỉnh Vĩnh Long.

“Việc một học sinh có thể tạo được hệ thống lậu 1000 kênh không hẳn là kỳ tích. Chúng ta nên nghĩ theo chiều ngược lại là các bên cung cấp dịch vụ đã quan tâm đến an ninh mạng đúng cách chưa? Đã đến lúc cần những sandbox để những bạn trẻ yêu công nghệ có thể luyện tập để phục vụ nền công nghiệp an ninh nước nhà”, ông Vũ Ngọc Sơn nêu ý kiến.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: vov.vn