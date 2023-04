Hồng Đăng hiếm hoi khoe ảnh hạnh phúc bên vợ con, nhiều người chú ý ánh mắt của bà xã Anh Đào

Mới đây, diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào có chuyến đưa các con đi viếng Chùa Hương. Từ đầu năm 2023 đến nay, đây là lần hiếm hoi Hồng Đăng chia sẻ hình ảnh gia đình lên trang mạng xã hội. Có thể thấy, nam diễn viên đang trong trạng thoải mái, tận hưởng cuộc sống sau những sóng gió đã qua.

Gia đình diễn viên Hồng Đăng vãn cảnh Chùa Hương trong ngày mưa.

Đây là lần đầu vợ chồng nam diễn viên đưa các con đi viếng Chùa Hương.

Cụ thể trên trang cá nhân, Hồng Đăng đăng chùm ảnh đưa gia đình vãn cảnh Chùa Hương. Đây là lần đầu tiên 2 ái nữ Nhím và Kẹo được ngồi thuyền viếng cảnh chùa. Nhìn trong ảnh, giữa ngày mưa giá rét, cả nhà Hồng Đăng vừa trùm áo mưa ni-lông, vừa thích thú ngắm nhìn cảnh sông nước hữu tình. Có thể thấy, các nhóc tì rất hào hứng với chuyến đi lần này.

Hình ảnh cả nhà ấm cúng vừa đi chơi, vừa quây quần ăn uống trong ngày mưa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Các nhóc tì rất thích thú với chuyến đi.

Kèm theo ảnh, Hồng Đăng thầm cầu chúc cho những người thân yêu được bình an: "Lần đầu tiên các con đi chùa Hương, và cũng là lần đầu tiên mưa nguyên hành trình vãn cảnh. Mong một năm vui vẻ, bình an đến với tất cả những người thân yêu của tôi!". Hiếm hoi cả nhà cùng đi chơi, vợ chồng Hồng Đăng và các con còn "lên đồ" đồng phục gia đình với nền áo đen, phía sau lưng là chú gấu nâu to đáng yêu.

Gia đình còn chuẩn bị đồng phục gia đình "cực chất".

Đáng chú ý là bức ảnh diễn viên Hồng Đăng tươi cười bên bà xã Anh Đào. Mặc dù trời mưa, Hồng Đăng và vợ đều mặc áo mưa kín nhưng gương mặt cả 2 đều ánh lên sự hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt, dân tình còn chú ý đến ánh mắt đắm đuối, ngập tràn tình yêu mà Anh Đào dành cho chồng mình. Điều này càng chứng minh tình cảm vợ chồng Hồng Đăng vô cùng khắng khít.

Ánh mắt bà xã Anh Đào nhìn Hồng Đăng tràn đầy tình yêu thương.

Trước đó vào năm 2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng vào ồn ào tình ái tại trời Tây khiến sự nghiệp lung lay. Từ sau vụ việc, diễn viên Hồng Đăng trở nên kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống hiện tại. Mãi đến đầu năm 2023, nam diễn viên dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dịp đầu năm, Hồng Đăng có chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau xem pháo hoa, du xuân ngày đầu năm.

Năm 2022, Hồng Đăng vướng scandal tại Tây Ban Nha.

Về phía bà xã Anh Đào, sau vụ việc của chồng, cô từng ẩn ý lên tiếng trải lòng rằng những chuyện không vui đã qua thì điều bình an sẽ đến: "Đi qua sóng gió, mới nhận ra rằng, cuối cùng điều bình an nhất chính là sự cân bằng trong chính tâm hồn, là biết chấp nhận buông bỏ những muộn phiền và tìm nơi an trú trong chính trái tim mình".

Sau sự việc, bà xã Anh Đào luôn ở cạnh động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho nam diễn viên.

Dù không chia sẻ thẳng thắn nhưng có thể thấy, Anh Đào dành trọn niềm tin và tình yêu cho Hồng Đăng. Hơn 15 năm chung sống vợ chồng, Anh Đào luôn vun vén gia đình, vừa cân bằng sự nghiệp cá nhân, vừa làm hậu phương chăm sóc cho chồng con.Giờ đây, vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào đã thoải mái với những chuyện đã qua, tận hưởng cuộc sống mới. Nam diễn viên và bà xã thường xuyên hẹn hò, ăn uống.

Hồng Đăng chưa có dự án phim ảnh mới.

Nam diễn viên giữ im lặng khi bị khán giả "giục" đóng phim.

Hiện tại, Hồng Đăng dành phần lớn thời gian tập trung kinh doanh và quây quần bên vợ con.

Bên cạnh đó, Hồng Đăng vẫn chưa quay lại với khán giả màn ảnh nhỏ. Sau dự án Thương Ngày Nắng Về đến nay, nam diễn viên bận rộn với sự nghiệp kinh doanh nhà, xe mà chưa có động thái nào liên quan đến việc đóng phim. Ngày 25/3 vừa qua khi Hồng đăng để lại bình luận chúc mừng trong bài viết ăn mừng đoàn phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình do diễn viên Lan Phương đăng tải, nhiều khán giả đã liên tục "réo tên" nam diễn viên với lời nhắn mong Hồng Đăng nhanh chóng trở lại phim. Tuy nhiên phía Hồng Đăng vẫn chưa có phản hồi nào liên quan đến vấn đề trên. Hiện tại, ai nấy đều tò mò với màn comeback tiếp theo của Hồng Đăng với điện ảnh Việt.

