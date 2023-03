Diễn viên Diễm My 9X bất ngờ vướng phải những "tai bay vạ gió" không đáng có

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không hay về người đẹp, cho rằng Diễm My 9X lừa đảo. Trước những thông tin này, Diễm My 9X đã lên tiếng phủ nhận, đính chính thông tin.

Diễm My 9X kể: "Khoảng một năm nay My bị một tài khoản lạ tấn công với cùng một nội dung. Spam từ Fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, Email và giờ là TikTok. Thật quá kinh khủng khi ngày hôm nay nhiều người bạn gửi link này cho My và My có cảm giác đang bị tấn công bởi một người lạ với những thông tin ảo ma bịa đặt vô lối. Đây có thể chỉ là những thông tin rác trên mạng xã hội.

My đăng bài viết này để thông báo với mọi người, những người đã gửi tin nhắn cho My, những người đang theo dõi My, đây là những thông tin rác cần phải được báo cáo. Mọi người nếu có thể hãy giúp My báo cáo những thông tin rác này. My cảm ơn".

Diễm My 9X cho biết, cô bị một người lạ làm phiền suốt một khoảng thời gian dài.

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với trường hợp mà Diễm My 9X gặp phải.

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh và truyền hình Gái già lắm chiêu phần 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, Tình yêu và tham vọng, 1990,Giấc mơ của mẹ,…

Diễm My 9X là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả.

Cuối tháng 12/2022, Diễm My 9X xác nhận được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu ở Úc sau 6 năm gắn bó. Sau màn "chốt đơn" ấn tượng này, nữ diễn viên chưa hé lộ về việc tổ chức hôn lễ với vị hôn phu.

Diễm My 9X được cầu hôn trên khinh khí cầu trong chuyến đi Úc hồi cuối năm 2022.

Mới đây, tối 22/3, Diễm My 9X gây sốt khi diện váy cô dâu. Chỉ cần trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng, Diễm My 9X đã ghi điểm với nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Ngay lập tức, người hâm mộ gửi lời chúc mừng và cho rằng Diễm My 9X sắp nhập hội cô dâu mới của Vbiz. Tuy nhiên, trên thực tế đây là ảnh Diễm My chụp cho một sự kiện thời trang cưới.

