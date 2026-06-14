3 ngày đếm ngược: Viettel hoàn thành hơn 90% lượng thuê bao cần xác thực, dốc toàn lực hỗ trợ gần 5 triệu khách hàng còn lại

Kỷ lục từ sự đồng thuận của khách hàng



Con số hơn 90% khách hàng hoàn thành xác thực trước hạn chót 15/06 là một cột mốc lịch sử, minh chứng cho sự đồng thuận và ủng hộ to lớn từ phía khách hàng đối với chủ trương của Nhà nước.



Đại diện Viettel Telecom cho biết, phần lớn khách hàng đã chủ động ứng dụng công nghệ để tự xác thực qua My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID. Sự chủ động này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, bảo vệ tài sản số của chính mình, mà còn trực tiếp "chia lửa", giảm tải áp lực cho hệ thống cửa hàng, tạo điều kiện để Viettel có thể tập trung nhân lực cho những nhiệm vụ khó khăn hơn ở chặng cuối.

Viettel Telecom bố trí 50.000 điểm xác thực thuê bao hỗ trợ khách hàng thực hiện quy định của Thông tư 08

Thử thách chặng nước rút: Hỗ trợ gần 5 triệu khách hàng thực hiện các quy định của Thông tư 08



Mặc dù đã đạt tỷ lệ hoàn thành rất cao, bài toán hóc búa nhất của chiến dịch lại nằm ở 7% còn lại – tương đương khoảng 5 triệu thuê bao.

Trong số 5 triệu thuê bao chưa xác thực có nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh và hạn chế trong việc tự thao tác công nghệ

Đặc thù của 5 triệu khách hàng này là những rào cản khó vượt qua: Đó là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin; Người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển; Những người không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.



Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15/06, đây sẽ là nhóm khách hàng chịu phiền toái khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột, mất đi công cụ kết nối duy nhất với người thân hoặc lực lượng y tế trong các tình huống khẩn cấp.



"Tổng tiến công" 72 giờ: Không để ai bị bỏ lại phía sau



Với cam kết hỗ trợ khách hàng tới cùng, Viettel Telecom đã kích hoạt chiến dịch "tổng tiến công" 72 giờ cuối cùng. Theo đó, Viettel các Tỉnh/Thành phố tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân. Hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Viettel Telecom trên toàn quốc vẫn đang bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ.

Nhân viên Viettel đang làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ để hỗ trợ khách hàng

Đồng thời tiếp tục duy trì Kênh hỗ trợ tận nhà qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (Bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.



Để chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, bảo vệ SIM chính chủ về đích đúng thời hạn, Viettel Telecom vẫn mong muốn mỗi khách hàng hãy dành ra 3 phút kiểm tra điện thoại của ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi xung quanh mình để kiểm tra và hỗ trợ xác thực thuê bao. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các nhà mạng tăng tốc ở giai đoạn cuối, hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Tác giả: PV

Nguồn tin: daibieunhandan.vn