Facebook và Instagram bất ngờ "sập" trên diện rộng

Facebook và Instagram gặp sự cố hàng loạt. Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại Singapore, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến Facebook đã tăng vọt trên Downdetector - trang web chuyên tổng hợp tình trạng hoạt động từ nhiều nguồn khác nhau - vào khoảng 9 giờ tối 12/6.



Sự cố gián đoạn dường như ảnh hưởng toàn diện đến hệ sinh thái của Meta, bao gồm ứng dụng Facebook chính, phiên bản trang web và cả ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger. Khi cố gắng truy cập, người dùng chỉ nhận được thông báo lỗi với nội dung "Đã xảy ra lỗi" (Something went wrong) và lời cam kết nền tảng "đang nỗ lực khắc phục" (Working on it).



Không chỉ ở khu vực châu Á, trang web theo dõi sự cố StatusGator cũng ghi nhận hàng loạt báo cáo lỗi từ người dùng tại nhiều quốc gia khác nhau. Cụ thể, người dùng tại Philippines, Ấn Độ, Australia, Canada và Mỹ đều cho biết họ đang gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng của Meta.



Sự việc lần này tiếp tục nối dài chuỗi các sự cố gián đoạn kỹ thuật liên tục nhắm vào "gia đình" ứng dụng của Meta (bao gồm Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp) trong những năm gần đây.



Gần đây nhất, trong một đợt sập mạng quy mô lớn diễn ra vào tháng 3/2026, người dùng Facebook và Instagram tại nhiều quốc gia đã rơi vào tình trạng không thể tải bảng tin (feed) hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của mình trong nhiều giờ đồng hồ. Trước đó, một sự cố gián đoạn khác xảy ra vào đầu tháng 3 cũng đã gây ảnh hưởng đến hàng ngàn người dùng trên quy mô toàn cầu.



Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Meta vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào về nguyên nhân dẫn đến sự cố sập mạng tối 12/6. Người dùng và các chuyên gia công nghệ vẫn đang chờ đợi một thông cáo chính thức từ phía công ty.

Tác giả: Duy Tiến



Nguồn tin: Báo Công an nhân dân