Hai trường hợp không cần xác thực thuê bao trên VNeID

Từ 15/4, dữ liệu thuê bao di động sẽ được được hiển thị thông qua ứng dụng VNeID.

Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (theo Nghị định 163/2024) chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4.

Tại thông tư này quy định các thuê bao di động phải xác thực phải 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Tuy nhiên không phải mọi thuê bao đều phải xác thực theo quy định.

Hai trường hợp không cần xác thực thuê bao di động trên VNeID

Có hai trường hợp được miễn trừ việc xác thực thông tin thuê bao, tuy nhiên, việc miễn trừ này chỉ có giá trị khi thuê bao được sử dụng trên thiết bị đã đăng ký.

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 08/2026, các số thuê bao đã được đăng ký và xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ không phải xác thực lại thông tin thuê bao, cũng như không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Thứ hai, đối với thuê bao đã sử dụng chính số điện thoại đó để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã xác nhận đang sử dụng qua ứng dụng VNeID cũng thuộc diện được miễn tiến hành xác thực.

Trường hợp thay đổi thiết bị (tháo SIM lắp sang một thiết bị điện thoại khác), người dùng buộc phải xác thực lại.

Hiện nay, các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc xác thực thuê bao không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là biện pháp giúp người dùng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, người dùng nên chủ động kiểm tra thông tin trên VNeID và sớm hoàn tất xác thực để duy trì liên lạc ổn định, an toàn.

Về phía các nhà mạng, cần chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, tăng cường nhân sự tại điểm giao dịch, tổng đài và các kênh trực tuyến để hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình triển khai xác thực sim chính chủ.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Nhấn số điện thoại.

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp (nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin)

Bước 5: Xác nhận tích hợp thông tin.

- Công dân kiểm tra các thông tin; Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin; Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 7: Xác nhận tích hợp thành công.

Tác giả: Trang Linh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn