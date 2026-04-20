Xác thực trên VNeID lộ nhiều số thuê bao 'không chính chủ'

Sau hơn một tuần triển khai, nhiều người dùng phản ánh trên mạng xã hội về việc phát hiện có nhiều số thuê bao đứng tên mình nhưng không trực tiếp sử dụng.

Anh Hoàng Lưu Nhật cho biết: Cuối tuần, VNeID báo hiện 3 số cần xác thực, trong đó có 2 số đúng là tôi đang sử dụng. Còn một số nữa hiện không phải do tôi sử dụng. Theo hướng dẫn, tôi đã nhấn vào mục không sử dụng thuê bao này.

Trường hợp như anh Nhật xảy ra nhiều khi trao quyền cho người dùng xác thực. Thực tế, trong giai đoạn trước đây, thị trường viễn thông từng tồn tại tình trạng “thả nổi”, khi SIM trả trước được kích hoạt sẵn bằng thông tin mượn từ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Việc này dẫn đến SIM rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại gia tăng.

Trên diễn đàn mạng xã hội, người dùng chia sẻ màn hình chụp xác thực VNeID số thuê bao đứng tên mình nhưng không sử dụng và đang được người khác sử dụng.

Để khắc phục, nhiều quy định đã được ban hành, trong đó có yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, xác định rõ trách nhiệm của người đứng tên. Đợt cao điểm đầu năm 2023, các nhà mạng đã triển khai rà soát, yêu cầu người dùng cập nhật đầy đủ thông tin, bao gồm cả dữ liệu sinh trắc học.

Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn hoá thông tin năm 2023 phát sinh kẽ hở khi một người có thể đứng tên nhiều thuê bao nhưng không trực tiếp sử dụng. Sau khi đăng ký hợp lệ, các SIM này có thể bị chuyển nhượng, cho mượn hoặc sử dụng sai mục đích mà không cập nhật lại thông tin.

Thông tư 08/2026 vì vậy bổ sung thêm bước mới: Cho phép người dùng xác nhận các số điện thoại đứng tên mình trên VNeID theo hướng làm sạch dữ liệu theo tình thần Nghị quyết 57. Dữ liệu thuê bao từ các nhà mạng sẽ được đồng bộ lên ứng dụng. Khi nhận được thông báo, người dùng có thể tra cứu toàn bộ số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình trên tất cả các mạng di động, từ đó xác nhận số đang sử dụng hoặc đánh dấu số không phải của mình.

Cơ chế này giúp giải quyết tồn tại kéo dài nhiều năm, khi người dân không biết có bao nhiêu SIM đứng tên mình, trong khi các số “lạ” này có thể bị lợi dụng cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đại diện một nhà mạng, việc đồng bộ dữ liệu thuê bao lên VNeID được thực hiện theo từng đợt. Vì vậy, nếu chưa thấy thông tin hiển thị, người dùng cần kiên nhẫn và kiểm tra lại trong các ngày tiếp theo.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý, chỉ những thuê bao nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi trực tiếp từ nhà mạng mới cần thực hiện xác thực lại. Đây thường là các trường hợp sử dụng giấy tờ cũ (chứng minh nhân dân 9 số) cần bổ sung sinh trắc học, hoặc thuê bao không chính chủ bị người đứng tên xác nhận không sử dụng.

Người dùng chỉ theo dõi thông báo chính thức từ nhà mạng. Nếu không nhận được thông báo, thuê bao vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng. đối với các số bị xác nhận “không sử dụng”, nhà mạng sẽ chủ động liên hệ để yêu cầu xác thực lại. Trường hợp không thực hiện, thuê bao sẽ bị xử lý theo quy định.

Trong trường hợp nhận được yêu cầu, người dùng cần hoàn tất xác thực đúng thời hạn. Nếu không thực hiện, thuê bao có thể bị dừng dịch vụ một chiều, hai chiều và tiến tới thu hồi số theo quy định.

Tác giả: XM

Nguồn tin: baotintuc.vn