Hơn 515 võ sĩ đối kháng tranh cúp võ cổ truyền Nghệ An

Đêm 18/7, tại phường Cửa Lò, diễn ra Lễ khai mạc cúp Vô địch võ Cổ truyền Nghệ An mở rộng lần thứ 7 năm 2025 đã chính thức diễn ra, quy tụ hơn 515 vận động viên đến từ 30 đoàn của 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự buổi lễ có ông Võ Viết Thanh nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bí thư Thành ủy Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Nghệ An; ông Ngô Đức Kiên - Bí thư phường Cửa Lò; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; cùng đông đảo đại biểu, võ sư, huấn luyện viên và các vận động viên hội tụ về phố biển Cửa Lò tranh tài.