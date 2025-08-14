Hoa hậu Nga qua đời đột ngột ở tuổi 31

Công ty người mẫu Modus Vivendis, đơn vị quản lý Hoa hậu Kseniya Alexandrova thông báo tin buồn thông qua fanpage. Kseniya Alexandrova mất vào tối 13/8 (giờ địa phương). Hiện công ty này chưa thông báo về nguyên nhân hoa hậu qua đời.

"Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi thông báo rằng đồng nghiệp và người bạn - người mẫu Kseniya Alexandrova, đã qua đời vào tối qua. Kseniya sáng suốt, tài năng và nghị lực. Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho những người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh bên trong. Chúng tôi thành thật thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những người quen biết Kseniya", phía công ty cho biết.

Kseniya Alexandrova qua đời ở tuổi 31.

Thông tin Kseniya Alexandrova qua đời đột ngột ở tuổi 31 gây bàng hoàng cho nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhiều chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới, đưa tin về sự ra đi của hoa hậu.

Kseniya Alexandrova sinh ngày 12/11/1994. Năm 2016, cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Đến năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow với bằng Tâm lý học.

Nhiều năm qua, cô là người mẫu, dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học người Nga.

Kseniya Alexandrova từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Nga 2017. Sau đó, Kseniya Alexandrova đại diện Nga tham gia cuộc thi Miss Universe 2017.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn