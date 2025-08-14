Mưa to bất ngờ giữa trưa ở Hà Nội, nhiều nơi ngập sâu, cây đổ đè vào người đi xe máy

Theo ghi nhận, mưa to bất ngờ ở nhiều khu vực của TP Hà Nội, như Thanh Xuân, Triều Khúc, Hà Đông, Từ Liêm...có mưa đến mưa to và gió mạnh.

Cây đổ ra đường Lê Trọng Tấn trong cơn mưa dông trưa nay. (Ảnh: OFFB).

Trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) mưa to và gió lớn cây đổ vào xe 1 ô tô và 1 người đi xe máy. Rất may mắn, cả người đi ô tô và người đi xe máy không bị thương tích do cây đổ vào. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường đã phải điều tiết, phân làn giao thông.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội), vụ việc xảy ra khoảng 12h30 phút trưa nay, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), một phần thân cây đổ đè trúng một người lái xe máy. Ngoài ra, phần thân cây bị đổ còn đè trúng một chiếc ô tô khác đang đỗ ven đường.

Mưa lớn gây ngập úng ở khu vực Triều Khúc. Ảnh: MXH.

Hậu quả người đi xe máy bị ngã ra đường trong cơn mưa lớn nhưng rất may không bị thương nghiêm trọng. Chiếc ô tô bị hư hỏng.

Theo cảnh sát, sự việc không gây thiệt hại về người. Khi tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 ra tới hiện trường, người bị cây đổ trúng đã rời đi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cắt bỏ, di dời phần cây bị đổ vào trong lề đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Còn tại khu vực Hà Đông cũ như Dương Nội, Hà Cầu, cơn mưa lớn xuất hiện từ 11h15 kèm gió to khiến đường Chiến Thắng, Văn Quán bị ngập úng khoảng 10-20cm, một số nơi nước dâng lên ngập vỉa hè.

Còn tại khu vực phía Tây Hà Nội, khu vực Tây Hồ, khu vực Đông Anh mây đen bao phủ kèm theo tiếng sấm, gió mạnh từng cơn, bắt đầu có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 14/8, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và gây mưa trên khu vực các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Đại Mỗ, Phương Liệt, Từ Liêm, Hà Đông (Hà Nội).

Cơ quan khí tượng dự báo trong trưa và đầu giờ chiều nay, vùng mây dông này mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và dông trên khu vực các phường trên, lan sang các phường lân cận như Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Yên Hòa, Láng, Giảng Võ, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công, Hoàng Liệt, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Bạch Mai, Tương Mai...Vùng mưa dông còn có khả năng mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội.

Cầu Triều Khúc mưa ngập gây ách tắc giao thông. Ảnh: MXH.

Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ nhận định khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trong khoảng 1 - 3 giờ tới với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-40mm, có nơi trên mức này.

Dự báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 10-30cm, có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn.

Các tuyến đường có khả năng ngập úng như Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Trần Bình, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cần đề phòng mưa lớn trên 80mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV