Công binh Quân khu 4 phối hợp Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xử lý khối đá chắn ngang đường

Các lực lượng khẩn trương di chuyển thiết bị máy đến hiện trường để xử lý

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc có khối đá lớn chắn ngang đường tại Km+350 tỉnh lộ 543D thuộc địa phận bản Xốp Típ, xã Mường Típ, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo lực lượng Công binh Quân khu 4, Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát hiện trường. Theo đó, khối đá chắn ngang đường có kích thước 10x6x5m, có trọng lượng khoảng 150 tấn. Cách khối đá 250m là khu vực nhà ở của đồng bào Khơ Mú, thuộc bản Xốp Típ, xã Mường Típ. Địa hình khu vực phức tạp, địa chất chủ yếu đất sét lẫn sạn, các vỉa đá phong hóa và đá phiến sét. Phía trên là rừng phòng hộ dẫn đến việc kết hợp khoan nổ, thi công, thiết bị máy móc gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng công binh khoan cắt, thi công khối đá sau khi đánh nổ, vận chuyển đất đá thông tuyến đường, đảm bảo an toàn.

Với kinh nghiệm và quyết tâm cao, lực lượng Công binh Quân khu 4 phối hợp với Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập các tổ công tác nhanh chóng triển khai khoan thăm dò, khảo sát địa hình, trực tiếp đánh thuốc nổ xử lý khối đá; Bàn giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An và các lực lượng chính quyền địa phương vận chuyển đất đá thông tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người dân và các lực lượng.

Tác giả: Hoàng Anh – Trần Dũng

Nguồn tin: nghean.gov.vn