Sông Lam Nghệ An đã khác khi mua toàn 'hàng tuyển'

Reon Moore (trái) và Justin Garcia - Ảnh: SLNAFC

Mùa giải 2025-2026, CLB Sông Lam Nghệ An đã hoàn thiện 3 suất ngoại binh. Hai cái tên vừa cập bến thành phố Vinh là 2 tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển Trinidad & Tobago.

Đầu tiên là tiền đạo Reon Moore, sinh năm 1996, cao 1,85m. Reon Moore từng ghi 10 bàn thắng sau 28 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Trinidad & Tobago.

Với lý lịch tuyển thủ cùng thống kê tương đối ổn, Moore là bản hợp đồng phù hợp với túi tiền CLB Sông Lam Nghệ An bỏ ra trong việc cân đối việc mua sắm ngoại binh ở mùa giải này.

Trong quá khứ, Reon Moore từng chơi cho nhiều CLB ở quê nhà. Bên cạnh đó, anh cũng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi chơi bóng ở giải quốc gia Guatemala và thi đấu ở Canada.

Thành tích tốt nhất của anh là các danh hiệu lớn nhỏ trong nước cùng đội bóng Defence Force. Defence Force cũng là đội bóng mà tân binh thứ 2 của Sông Lam Nghệ An - trung vệ Justin Garcia thi đấu.

Trung vệ Justin Garcia sinh năm 1995, cao 1,86m. Anh là tuyển thủ Trinidad & Tobago nhưng kinh nghiệm thi đấu ít hơn Moore. Anh chơi trọn 4 trận ở Concacaf Caribbean Cup 2025.

Garcia chủ yếu thi đấu trong nước cho Defence Force. Thông tin của anh không có quá nhiều. Anh đến V-League 2025-2026 có lẽ là nhờ cơ duyên của người bạn Reon Moore.

Như vậy, Reon Moore sẽ cùng Olaha gánh vác hàng công Sông Lam Nghệ An. Trung vệ Garcia đảm đương trọng trách phòng thủ cho HLV Phan Như Thuật ở mùa giải 2025-2026.

Tuy nhiên với việc "chơi hàng tuyển" cả đôi, thầy trò Phan Như Thuật phải đối mặt khả năng cả 2 tuyển thủ này phải về nước phục vụ đội tuyển Trinidad & Tobago dịp FIFA Days.

Việc này cũng đã và đang diễn ra với một số đội bóng khác như CLB TP.HCM (cũ) với Erik Sorga (tuyển thủ Estonia) và Endrick Parafita (tuyển thủ Malaysia) ở mùa giải 2024-2025.

Thay vì về nước tập trung, các ngoại binh bình thường sẽ nghỉ ngắn ngày và trở lại tập trung cùng CLB để chuẩn bị sau khi FIFA Days khép lại, thường kéo dài 2 tuần.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ