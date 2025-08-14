Va chạm với xe tải, người đi xe đạp thể thao ở TP.HCM tử vong

Cụ thể, vụ va chạm giao thông xảy ra khoảng 4 giờ ngày 14/8. Vào thời điểm này, xe tải (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ trung tâm TP.HCM về phía Quận 7 (cũ). Khi đến giao lộ Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu, tài xế rẽ phải thì xảy ra va chạm với người đàn ông đi xe đạp thể thao đang di chuyển cùng chiều.

Khu vực xảy ra tai nạn (Ảnh: Hoàng Minh)

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh khu vực, lấy lời khai tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân. Đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo VOV