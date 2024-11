Nghệ An giành 08 huy chương, xếp thứ 5 toàn đoàn tại Giải vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia năm 2024

Ông Bùi Duy Vinh cùng các học trò

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay quy tụ gần 800 trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 37 câu lạc bộ thuộc các Sở Văn hóa và Thể thao, các hội viên Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thuộc 32 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay ở cấp độ giải Vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia và cũng là lần đầu tiên, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam áp dụng hình thức đăng ký thi đấu trực tuyến đối với các câu lạc bộ tham gia giải.

VĐV Thái Bá Hưng HCV

Năm nay, độ tuổi quy định cho vận động viên thi đấu đối kháng được nâng giới hạn từ 17 đến 40 tuổi (so với giới hạn cũ là từ 18 đến 35 tuổi). Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam quyết định đưa hình thức thi đấu bỏ giáp và mũ vào giải. Với hình thức thi đấu đối kháng này để đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp, các vận động viên tham gia đăng ký phải đảm bảo đạt đủ yêu cầu về đẳng cấp (từ vận động viên cấp 1 trở lên). Hình thức thi đấu này mang tính bứt phá, hứa hẹn sẽ tạo ra không khí sôi động, náo nhiệt với 8 nội dung thi đấu tranh tài ở 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ.

Với nội dung quyền thuật, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam với nỗ lực nghiên cứu để tạo thêm sân chơi mới, tạo cơ hội cho các câu lạc bộ tham gia thi đấu có thành tích tại giải, độ tuổi quy định cho vận động viên thi đấu quyền thuật đã có sự thay đổi từ 17 đến 40 tuổi (quy định cũ là từ 18 – 35 tuổi). Thêm vào đó, hai hạng tuổi mới là từ 41 đến 50 tuổi và từ 51 đến 60 tuổi cũng đã được mở ra.

VĐV Lại Thế Toàn HCV

Tham gia giải lần này, Đoàn Nghệ An có 12 vận động viên (VĐV), do ông Bùi Duy Vinh làm Huấn luyện viên Trưởng, các VĐV thi đấu ở 8 nội dung gồm 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ đã xuất sắc dành được 8 huy chương gồm: 2 huy chương Vàng (HCV), 3 huy chương Bạc (HCB) và 3 huy chương Đồng (HCĐ), trong đó các HCV thuốc về VĐV Lại Thế Toàn và VĐV Thái Bá Hưng; HCB thuộc về VĐV Bùi Duy Chí Thành, Lại Xuân Thọ, Phan Trọng Quí: các HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Hải Mến, Nguyễn Thị Hoài Nhi, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thu An. Với thành tích như trên đoàn Nghệ An đã vinh dự xếp thứ 5/37 đoàn tham dự giải lần này./.

Tác giả: Thu Thuỷ - PCVP

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn