5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

Viettel Networks đã vạch ra một kế hoạch tác chiến toàn diện

Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) cho biết, nhằm đảm bảo giữ vững “mạch sống số” trước một loạt các sự kiện quy mô rất lớn sắp diễn ra cùng lúc trên khắp phố phường Hà Nội như: Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm; nhiều điểm bắn pháo hoa tầm cao cùng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn vào các ngày cuối tuần như: Concert quốc gia, Tổ quốc trong tim, V-Concert,… mỗi nơi quy tụ từ hàng chục đến hàng trăm nghìn khán giả. Nhiệm vụ của Viettel là đảm bảo để người dân lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn nhất.

Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G.

Theo dự báo, so với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một "đài truyền hình di động", tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới.

Để hoàn thành việc bảo đảm mạng lưới thông suốt, Viettel Networks đã vạch ra một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật. Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, 700 trạm tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động và đặc biệt lần đầu tiên tại Việt Nam, trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai với 1.200 trạm tại các địa điểm tập trung đông người.

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ, 5G Viettel phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ, 5G Viettel phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng.

Bằng cách chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang làn 5G, Viettel đã giúp "quốc lộ" 4G trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Kết quả là, tất cả mọi người, dù dùng máy 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn. Những thiết bị này không chỉ mạnh mẽ mà còn thẩm mỹ, có thể dễ dàng lắp đặt mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Viettel là nhà mạng duy nhất phát sóng đồng thời cả 2 công nghệ 5G SA và 5G NSA. Trong đó, 5G SA là mạng độc lập hoàn toàn, mang lại độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và hiệu năng vượt trội so với 5G NSA, tốc độ gấp 10 lần 4G.

Sử dụng AI để chia sẻ tải và tối ưu vùng phủ

Lần đầu tiên, AI được các kỹ sư Viettel Networks sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Viettel dùng hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi” hơn.

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.

Với năng lực đó, Viettel đã sẵn sàng giúp người dân lan tỏa những khoảnh khắc lịch sử ở trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 năm nay

Tác giả: Văn Phong

Nguồn tin: qdnd.vn