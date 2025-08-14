Nghệ An chi 300 tỉ đồng khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng sau lũ

Một điểm sạt lở taluy âm gần vào tới tim đường quốc lộ 7 sau lũ - Ảnh: Phan Ngọc

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên 10 tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị hư hỏng trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3.

Theo đó, các tuyến quốc lộ 16, quốc lộ 7, quốc lộ 48, quốc lộ 48C và các tuyến đường tỉnh 541, 543, 543D, 543C, 543B và 544 bị hư hỏng nặng sau đợt lũ lịch sử sẽ được sửa chữa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại các vị trí sạt lở gây đứt đường sẽ được sửa chữa hoặc mở đường tránh cục bộ để thông xe tạm, sau đó hoàn thiện cho thông xe bình thường. Đối với các vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền và mặt đường, thực hiện gia cố bằng kè rọ thép đá hộc hoặc dùng cọc thép tạo tường chắn chống sụt.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý và xã Nhôn Mai bị hư hỏng nặng sau lũ - Ảnh: Phan Ngọc

Đối với các vị trí sạt lở taluy dương, đất đá từ thượng nguồn tràn về bồi lấp mặt đường và công trình trên tuyến sẽ được hốt dọn đất đá sạt trượt gây bồi lấp mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt và thoát nước. Khi cần gia cố ổn định chân taluy dương thì sử dụng kè rọ thép đá hộc hoặc giải pháp kỹ thuật khác phù hợp.

Dự án do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 300 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

