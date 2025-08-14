Cầu thủ U21 Man Utd chấn thương nặng, trận đấu bị hủy

Tiền vệ 19 tuổi của ‘Quỷ đỏ’ bị chấn thương đầu nghiêm trọng trong hiệp một sau khi va chạm mạnh với một cầu thủ bên phía Tamworth.

Ngôi sao trẻ ban đầu đứng dậy sau cú va chạm nhưng sau đó đổ gục xuống sân.

Đội ngũ y tế khẩn trương sơ cứu, đặt mặt nạ và cáng Sekou Kone rời sân trước khi đưa lên xe cứu thương tiếp tục điều trị.

Do phải chờ xe cứu thương thay thế trong thời gian dài nên trọng tài quyết định hủy trận đấu.

Sekou Kone bị chấn thương đầu và phải điều trị thời gian dài trên sân.

Tiền vệ 19 tuổi phải lên xe cứu thương tới bệnh viện.

Trong thông báo phát đi sau đó, chủ nhà Tamworth cho biết: “Do tình huống y tế, chúng tôi buộc phải hủy trận đấu tối nay, chi tiết sẽ được công bố sau.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc tốt lành tới toàn thể người hâm mộ, nhân viên và cầu thủ Man Utd.

Đặc biệt, chúng tôi chúc Sekou Kone mau chóng bình phục”.

Người hâm mộ lo lắng đăng trên mạng xã hội: “Cầu nguyện cho Sekou Kone”

Người khác viết: “Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tài năng 19 tuổi”.

Trận đấu giữa Tamworth và đội U21 Manchester United đã bị hủy bỏ.

Man Utd sau đó cập nhật rằng Kone “tỉnh táo, ổn định và đang giao tiếp với đội ngũ y tế của CLB”.

Kone là một tài năng được đánh giá cao, gia nhập Man Utd mùa hè năm ngoái trong thương vụ trị giá 1 triệu bảng Anh.

Tài năng trẻ người Mali được mệnh danh là “Yaya Toure mới”.

Kone lọt vào tầm ngắm của Man Utd sau khi gây ấn tượng tại U17 World Cup 2023, nơi đội của anh giành hạng ba.

Tài năng trẻ này chưa ra mắt đội một đội chủ sân Old Trafford nhưng đã chơi 14 trận cho U21 mùa trước.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn