Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sau 01 tháng triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI, Kho bạc Nhà nước khu vực XI; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành.

Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí Bí thư, lãnh đạo UBND các phường, xã và cán bộ, công chức UBND cấp xã.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào vận hành đảm bảo thông suốt

Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Nghệ An đã triển khai vận hành chính quyền địa phương 02 cấp trên toàn bộ 130 xã, phường. Sau 01 tháng thực hiện và vận hành các tổ chức trong hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào vận hành đảm bảo thông suốt; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo không gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. Các xã, phường của tỉnh phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; khắc phục các khó khăn trước mắt về bố trí đội ngũ cán bộ, trụ sở, điều kiện làm việc, nhất là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được người dân đánh giá cao, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng và trước hạn. Công tác tuyên truyền được các địa phương quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền hai cấp.…

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã rà soát các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh chịu tác động bởi sắp xếp tổ chức bộ máy, các nội dung còn bất cập, thiếu hiệu quả, không còn phù hợp để tham mưu sửa đổi, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý. Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chuyên môn cho các đơn vị cấp xã mới thành lập, xử lý vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các kênh thông tin như các nhóm Zalo, đường dây nóng để hỗ trợ nhanh các vướng mắc của cơ sở…

Tuy nhiên, các xã, phường mới thành lập diện tích rộng, dân số đông hơn, nhu cầu giải quyết TTHC tăng cao, trong khi cơ sở vật chất còn hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, tạo nhiều áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ của người dân.

Các trụ sở hành chính tại nhiều xã đang phải làm việc tạm thời ở nhiều địa điểm rải rác, gây bất tiện cho người dân đến liên hệ và làm giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Trung tâm Phục vụ Hành chính công mới triển khai còn gặp nhiều vướng mắc. Hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ công tác hành chính còn rất hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Một số xã đang thiếu biên chế cục bộ, tập trung chủ yếu tại các xã miền núi; một số xã chưa bố trí đủ các vị trí lãnh đạo, quản lý; tại một số lĩnh vực đang thiếu cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp (kế toán, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin...). Các văn bản triển khai, hướng dẫn của Trung ương đang còn hiện tượng chưa đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn với nhau nên việc triển khai thực hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn…

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những kết quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền cấp xã. Các địa phương đề nghị bổ sung thêm cán bộ, công chức cho các xã, đặc biệt là công chức chuyên môn lĩnh vực xây dựng, giáo dục, tài nguyên môi trường… Đề nghị các Sở, ngành có hướng dẫn để các xã tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng đang dở dang trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí cán bộ đến các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư thêm thiết bị, cơ sở vật chất cho các xã, nhất là cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã…

Lãnh đạo các Sở, ngành đã trả lời các kiến nghị của địa phương, đồng thời cho biết sẽ luôn đồng hành, phối hợp với các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền cấp xã.

Tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá, thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã rất sâu sát, thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc để triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. UBND tỉnh và các xã, phường đã triển khai, mô hình ban đầu vận hành cơ bản thông suốt, ổn định. Các điều kiện để tổ chức thực hiện mô hình được quan tâm, nhất là các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng đường truyền và việc hướng dẫn các xã, phường triển khai mô hình… Đặc biệt trong hơn 1 tháng vừa qua, các địa phương vừa phải đồng thời vận hành mô hình mới, vừa phải tiến hành công việc theo yêu cầu, nhất là công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các xã, phường. Trong thời điểm khó khăn nhất, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đã thể hiện được vai trò của chính quyền cấp xã trong việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện đúng theo tinh thần “chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân”.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc vận hành mô hình mới thì những vướng mắc, khó khăn là không tránh khỏi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn với các xã, phường trong quá trình vận hành mô hình mới.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị UBND tỉnh, các xã, phường, sở, ngành từng bước giải quyết các khó khăn theo nguyên tắc những việc thuộc thẩm quyền giải quyết trước, những việc vượt thẩm quyền báo cáo cơ quan cấp trên để tiếp tục vận hành mô hình chính quyền 02 cấp thực sự thông suốt, hiệu quả, không bỏ trống địa bàn, không bỏ trống lĩnh vực, không để gián đoạn công việc.

Trong đó, cần tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, các chức danh thuộc khối Đảng, khối chính quyền. Đồng thời, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan để tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ các xã. Sắp xếp, điều chuyển giữa các xã, phường đảm bảo số lượng công chức thực hiện công việc. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công như Trung tâm Văn hóa, Ban Quản lý dự án.

Bên cạnh đó chủ động, tiếp tục nghiên cứu và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới và nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Rà soát các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh ban hành chưa phù hợp để báo cáo điều chỉnh. Thực hiện phân cấp trên cơ sở điều kiện và năng lực đáp ứng của các xã, phường.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị xã, phường. Những lĩnh vực khó, phức tạp cần phải có hướng dẫn cụ thể thì thực hiện theo tinh thần cầm tay chỉ việc. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành thành lập các Tổ công tác để hướng dẫn các xã, phường để giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Tiếp tục thực hiện TTHC ở các Trung tâm Phục vụ hành chính công hiệu quả, thông suốt trên tinh thần tiếp tục rà soát, nâng cấp, đảm bảo vận hành để giải quyết TTHC, quy trình TTHC phù hợp với quy định và yêu cầu phục vụ người dân một cách nhanh nhất, tốt nhất. Rà soát cơ sở vật chất để bố trí trụ sở, bố trí các tài sản công hợp lý. Không để tình trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để thất thoát tài sản.

Quan tâm đến công tác tư tưởng của đội ngũ cán bộ công chức các xã, phường; nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh bức xúc, tiêu cực…

“Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao; tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tốt hơn” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tích cực, chủ động thực hiện các công việc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh. Tập trung cao độ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại,...; bảo đảm kịp thời, không để bỏ sót, chậm trễ, khoảng trống, gián đoạn trong thực hiện các nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm.

Giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ rà soát thực trạng bố trí cán bộ, công chức cấp xã và tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp, cơ cấu lại hợp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường năng lực cho cấp xã, kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp (cấp huyện cũ) như Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Ban quản lý dự án, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp... cho phù hợp.

Các Sở, ban, ngành theo lĩnh vực của ngành mình phụ trách tiếp tục xây dựng tài liệu tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Duy trì các bộ phận thường trực để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ chuyên môn, giải quyết ngay các vấn đề, tình huống phát sinh tại cơ sở.

Sở Nội vụ tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan các nhóm vấn đề và theo dõi sát tình hình thực hiện, đặc biệt là ở cấp xã. Tập hợp danh sách cán bộ các Bộ, ngành biệt phái về hỗ trợ địa phương, làm việc với các Sở ngành liên quan để phân công về các địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả. Mỗi ngành xây dựng Sổ tay hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được quy trình, quy định, thẩm quyền một cách nhanh nhất, khoa học và dễ hiểu.

Rà soát tổng thể các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng đối với địa phương hoặc do địa phương ban hành trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, giải quyết, tháo gỡ ngay vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức UBND cấp xã để thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực được thuận tiện, hiệu quả.

Giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu xử lý các vấn đề trong sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản, tài chính, các điều kiện trang thiết bị sau sắp xếp, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu bố trí trụ sở làm việc kết hợp làm Kho lưu trữ lịch sử mang tính chất ổn định, lâu dài cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh để kịp thời triển khai việc tiếp nhận, vận chuyển khối tài liệu cấp huyện về Trung tâm để xử lý nghiệp vụ, bảo quản an toàn và phục vụ tra cứu, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục bảo đảm vận hành, nâng cấp hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, chuyển đổi số liên thông đồng bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã và từ cấp tỉnh về cấp xã thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc và sinh hoạt để yên tâm công tác. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tổng hợp nhu cầu giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; đề xuất nhu cầu tại địa phương để tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã đảm bảo hoạt động gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; gửi Sở Nội vụ tổng hợp và phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động, trực tiếp, thường xuyên liên hệ, trao đổi với sở, ngành chuyên môn theo ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mình quản lý; cần chủ động lập kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã và các nhiệm vụ thường xuyên theo thẩm quyền. Đặc biệt lưu ý lãnh đạo UBND xã phải nghiên cứu kỹ các các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, của các cơ quan cấp tỉnh để thực hiện bảo đảm đúng quy định… Sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc triển khai công việc ngày càng thuận lợi, thông suốt, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

