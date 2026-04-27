Hơn 170.000 xe của Jaguar Land Rover có nguy cơ dừng đột ngột khi đang lưu thông

Jaguar Land Rover (JLR) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn liên quan đến bộ chuyển đổi DCDC trên những dòng SUV phổ biến nhất của hãng. Lỗi kỹ thuật này có thể khiến xe dừng hoạt động đột ngột ngay khi đang lưu thông trên đường.

Đợt triệu hồi lần này có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều mẫu xe trong danh mục Land Rover với 170.169 xe được sản xuất từ năm 2019 đến 2024, bao gồm hầu hết dòng xe chủ lực như Range Rover, Range Rover Sport, Defender, Velar, Evoque, Discovery và cả mẫu Jaguar F-Pace, E-Pace.

Hơn 170.000 xe cao cấp của Jaguar Land Rover như Range Rover, Defender, Discovery... bị triệu hồi.

Theo hồ sơ triệu hồi, một lỗi hỏng hóc bên trong vi mạch điều khiển tăng áp có thể khiến bộ chuyển đổi DC-DC ngưng hoạt động. Khi bộ phận này gặp sự cố, hệ thống điện 12V của xe sẽ không được sạc pin.

Khi bộ chuyển đổi DCDC bị hỏng, hệ thống điện 12V sẽ không được sạc, tương tự như lỗi hỏng máy phát điện trên xe động cơ đốt trong truyền thống. Ban đầu, người lái sẽ nhận được cảnh báo màu đỏ với nội dung yêu cầu dừng xe an toàn do phát hiện lỗi điện.

Việc thiếu hụt nguồn điện duy trì sẽ dẫn đến kịch bản nguy hiểm, các hệ thống hỗ trợ lái sẽ bị ngắt, lỗi hệ thống treo xuất hiện và xe có thể tự động chuyển về số N. Cuối cùng, động cơ sẽ chết máy và toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên ngoài cũng bị tắt lịm, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng.

JLR cho biết hãng đã ghi nhận gần 6.000 báo cáo thực tế liên quan đến lỗi này chỉ riêng tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ban đầu hãng nhận định đây không phải là rủi ro an toàn vì các triệu chứng xuất hiện dần dần, cho phép người lái có thời gian xử lý. Sau đó, NHTSA đã xem xét tình hình và khẳng định với JLR rằng đây thực sự là một vấn đề an toàn nghiêm trọng.

Mặc dù chưa có báo cáo nào về thương vong, tai nạn hay hỏa hoạn liên quan đến lỗi trên, nhưng điều khiến chủ sở hữu xe lo lắng nhất chính là việc JLR hiện vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục triệt để.

Điều đáng quan tâm là lệnh triệu hồi hiện tại chủ yếu mang tính thông báo và theo dõi — hãng muốn biết xe của ai đang gặp vấn đề, đồng thời khuyến cáo chủ xe chú ý theo dõi biểu hiện bất thường và liên hệ đại lý ngay nếu phát hiện dấu hiệu mất điện bởi hiện vẫn chưa có giải pháp sửa chữa chính thức từ nhà sản xuất.

