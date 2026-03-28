Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300

Công ty ô tô Toyota Việt Nam chính thức thực hiện chương trình triệu hồi gần 700 xe ô tô Toyota Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Theo đó, chương trình sẽ được Toyota Việt Nam triển khai từ ngày 27/3/2026 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc, với 699 xe Land Cruiser 300 (sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/12/2024 đến 8/12/2025).

Toyota Việt Nam cho biết, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng, khách hàng sẽ được đại lý liên hệ để mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể chủ động liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Tác giả: Ngọc Ngân

Nguồn tin: congthuong.vn