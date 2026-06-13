Tình người ở xóm chạy thận

Cách đây 7 năm, sau khi tốt nghiệp đại học Vinh, chuyên ngành kế toán, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 29 tuổi, tìm được việc làm ở một công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đang làm việc thì bỗng nhiên chị bị co giật và được mọi người đưa đến bệnh viện. Sau khi nhập viện và làm các xét nghiệm, các bác sĩ thông báo chị bị suy thận giai đoạn cuối. Thương con, bố của chị Ánh cũng vào thành phố thuê trọ để tiện bề chăm sóc. Để có thêm thu nhập, ông đi làm bảo vệ để trang trải cuộc sống và thuốc men cho con. “Tôi thật sự rất sốc lắm, suy sụp. Từ đó đến nay tôi phải thuê phòng trọ gần bệnh viện để thuận tiện cho việc vào viện lọc máu 3 lần mỗi tuần. Các bạn của tôi học xong đều có công việc ổn định, đã lập gia đình. Còn bản thân tôi vẫn đang phải bám bệnh viện để chữa bệnh. May mắn ở xóm trọ này những người đồng cảnh luôn chăm sóc, yêu thương, chia sẻ với nhau, coi nhau như gia đình nên cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà”, chị Ánh nghẹn ngào tâm sự.