Nghệ An mở rộng cơ hội đào tạo, việc làm với quân nhân xuất ngũ

Cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng trực tiếp tư vấn cho học sinh tại lớp học thực hành nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: Hồ Lài

Đây cũng là dịp để nhà trường giới thiệu về chương trình đào tạo, các chính sách dành cho bộ đội, công an xuất ngũ và cơ chế ưu tiên đi du học, xuất khẩu, làm việc tại nước ngoài.

Lựa chọn ngành nghề phù hợp

Có mặt tại Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng khá sớm và đang chờ đến lượt nộp hồ sơ nhập học, Trần Huy Hoàng (trú tại Hà Tĩnh) cho biết, em là bộ đội nghĩa vụ ở đơn vị D3 trực thuộc Bộ tham mưu Quân khu IV.

Sau khi xuất ngũ, em tìm hiểu thông tin thấy Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng có nhiều hỗ trợ cho học viên là bộ đội xuất ngũ, vì vậy quyết định đăng ký nhập học. Được thầy cô tại trường tư vấn, hướng dẫn, Trần Huy Hoàng đăng ký vào ngành Công nghệ ô tô. “Với ngành nghề về công nghệ ô tô, em hi vọng khi tốt nghiệp em có nhiều cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động”, nam học viên chia sẻ.

Từ sáng 6/2, Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng bắt đầu đón bộ đội, công an xuất ngũ đến nhập học và kéo dài đến cuối tháng 3/2026. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, Hồ Đăng Sơn (Nghĩa Lâm, Nghệ An) đã từng có 3 năm học ngành Điện tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh. Sơn chia sẻ, thời điểm đó, do gia đình có một số biến cố nên em quyết định tạm dừng, xin nghỉ và bảo lưu kết quả học tập và nhập ngũ tại Sư đoàn 324, Quân khu IV. Thời điểm này xuất ngũ, em có thay đổi trong định hướng nghề nghiệp, không tiếp tục học đại học nữa mà học lái ô tô tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. “Ở trường có nhiều chế độ hỗ trợ cả về học phí lẫn chi phí sinh hoạt cho học viên là bộ đội xuất ngũ. Em học lái ô tô để về làm việc cho gia đình”, Sơn cho biết.

Cán bộ Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng tư vấn, giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại trường. Ảnh: Hồ Lài

Theo kế hoạch, hoạt động tuyển sinh và nhập học cho đối tượng bộ đội và công an xuất ngũ của Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu từ 6/2 và kéo dài đến cuối tháng 3/2026.

Trước đó, tổ tư vấn tuyển sinh của trường đã đến từng đơn vị có bộ đội nghĩa vụ để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo và lập danh sách các trường hợp có nguyện vọng đăng ký học tại trường.

Học viên là bộ đội, công an xuất ngũ có Thẻ học nghề sẽ có nhiều hỗ trợ về chi phí đào tạo. Ảnh: Hồ Lài

Quá trình nhập học, nhà trường tổ chức khu vực tư vấn theo đơn vị của bộ đội xuất ngũ và ngành nghề đào tạo.

Tại bàn tư vấn dành cho Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, thầy giáo Bùi Quang Trung phân tích cụ thể về lợi thế “Thẻ học nghề” của bộ đội xuất ngũ. Đồng thời giới thiệu về cơ hội việc làm cho các ngành nghề đào tạo.

Theo thầy Bùi Quang Trung, hiện có nhiều bộ đội xuất ngũ có nguyện vọng học lái xe khiến ngành nghề này quá tải. Nhà trường giới thiệu thêm những ngành nghề kỹ thuật khác như điện công nghiệp, hàn, cắt gọt kim loại... Đây là những ngành nghề có nhiều tiềm năng mà có thể học viên chưa nắm bắt đầy đủ thông tin để xem xét, lựa chọn. Hiện nay khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất nhiều, nhu cầu về lao động qua đào tạo của các ngành nghề này cũng rất lớn, các em ra trường đều có cơ hội việc làm cao.

Nhiều phụ huynh cũng tham gia trong buổi nhập học để tìm hiểu về chương trình đào tạo, cũng như các chế độ hỗ trợ học phí, cơ hội việc làm... Ảnh: Hồ Lài

Trong ngày nhập học, nhiều phụ huynh cũng tham gia để tìm hiểu, lắng nghe về chương trình đào tạo, cũng như các chế độ hỗ trợ học phí, ký túc xá và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của học viên.

Ông Nguyễn Tuấn Phúc (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: "Con trai thứ 2 của tôi mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An và có nguyện vọng đi học nghề kỹ thuật sau khi ra quân. Đây cũng là định hướng của gia đình với mong muốn sau này con có tay nghề ổn định, tự lập trong xin việc hoặc tự mở xưởng kinh doanh riêng".

Nhiều chính sách ưu tiên cho quân nhân xuất ngũ

Cô Phạm Thị Huyền – Trung tâm tư vấn tuyển sinh và cung ứng việc làm Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng cho biết, hiện có nhiều chương trình hỗ trợ đối với học viên là bộ đội, công an xuất ngũ.

Ví dụ thị trường Đài Loan, mỗi tuần sẽ có một đơn hàng khác nhau có nhiều cơ hội cho các ứng viên. Chi phí xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản khoảng 100 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng giới thiệu về chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô cho học viên. Ảnh Hồ Lài

Đặc biệt, nhiều năm nay, nhà trường có chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS công nghiệp gốc dành riêng cho bộ đội, công an xuất ngũ, tập trung vào các ngành nghề như hàn xì, cắt gọt kim loại. Đây được xem là “chương trình 0 đồng” vì học viên học nghề sẽ được miễn phí hoàn toàn và chỉ sau khoảng 5 tháng, các em sẽ được làm hồ sơ để đăng ký thi.

Cô Phan Thị Huyền thông tin thêm, nếu đi theo chương trình EPS, đối tượng là công an, bộ đội xuất ngũ có nhiều lợi thế. Nếu đạt yêu cầu về sức khỏe, mắt không bị mù màu, thì học viên là quân nhân xuất ngũ chỉ cần có bằng sơ cấp, đạt điểm Tiếng Hàn theo yêu cầu và nằm trong độ tuổi quy định là có nhiều cơ hội để trúng tuyển.

Năm 2025, trường có 97 em đậu phỏng vấn/151 hồ sơ đăng ký, hiện đang làm thủ tục để chuẩn bị đi làm việc tại Hàn Quốc sau Tết nguyên đán.

Bên cạnh tư vấn chung, học viên còn được tư vấn cụ thể về chương trình đào tạo tại từng khoa, ngành. Ảnh: Hồ Lài

Nói về chương trình đào tạo nghề cho cán bộ, quân nhân xuất ngũ, Thượng tá Đoàn Hiếu Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng cho biết: bộ đội, công an xuất ngũ học nghề tại trường sẽ có nhiều lợi thế bởi thời gian học nghề ngắn (chỉ từ 6 – 9 tháng đối với trình độ sơ cấp), có cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao và bền vững; được học nghề miễn phí, được lựa chọn học nghề. Ngoài ra, sau khi học xong các học viên có thể được học lên các trình độ nghề cao hơn trong thời gian ngắn (10 tháng) hoặc có thể vừa học nghề, vừa học ngoại ngữ để đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ đội, công an xuất ngũ học nghề tại trường có nhiều chính sách hỗ trợ và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Ảnh: Hồ Lài

Về phía nhà trường có nhiều chính sách dành cho các quân nhân xuất ngũ như miễn học phí, được đào tạo tại doanh nghiệp, được ưu tiên là ứng viên tham gia xuất khẩu lao động. Điểm mới trong năm nay đó là trong thời gian học ở trường, các học viên sẽ được hỗ trợ thêm 50 nghìn đồng/1 ngày tiền ăn và được hỗ trợ một lần sau khi học xong.

Trường Cao đẳng nghề số 4 là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và là một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước được Chính phủ đầu tư trọng điểm. Hiện trường đào tạo 9 ngành nghề gồm: Công nghệ ô tô; Hàn; Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành máy xây dựng, Công nghệ thông tin, Lái xe mô tô hạng A1, Lái xe ô tô các hạng B, C1...

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn