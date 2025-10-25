Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao

Phiên làm việc diễn ra trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các đại biểu sẽ nghe tờ trình, thảo luận tại đoàn, tiến hành bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, ngày 20/10. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chiều 24/10, Quốc hội đã thông qua một loạt nghị quyết về công tác nhân sự, gồm bổ sung số lượng Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm ông Lê Quang Tùng khỏi chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Lê Quang Huy khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao với ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nội vụ với bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường với ông Đỗ Đức Duy.

Chính phủ đương nhiệm do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 7 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4/2021, đến tháng 8/2024 kiêm nhiệm Phó thủ tướng. Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 4/2021. Còn ông Đỗ Đức Duy được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường vào tháng 8/2024 nhưng đã bị kỷ luật do vi phạm trong thời gian công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ).

Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 11/2024 và được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ cuối tháng 9/2025. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu từ tháng 2/2025, trong khi ông Lê Quang Huy đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ tháng 4/2021 song được cho nghỉ công tác cuối tháng 9/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: vnexpress.net