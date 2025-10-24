Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chiều 24-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Sau đó, Quốc hội cũng đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã cho ý kiến để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; đồng thời phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa XV vào tháng 8-2024, ông Bùi Thanh Sơn khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Ngoại giao từ cuối tháng 8-2025.

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 4-2021 đến nay. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tác giả: Minh Chiến - Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động