Hôm nay chính thức khai mạc SEA Games 33

Hôm nay (9/12), lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Lễ khai mạc dự kiến sẽ bắt đầu lúc 18h.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilatthayakorn khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ là một sự kiện hoành tráng, chưa từng có, với những màn trình diễn độc đáo cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại bậc nhất.

Ông Atthakorn nhấn mạnh, lễ khai mạc sẽ truyền tải thông điệp về niềm vui, sự sẵn sàng và vị trí trung tâm của Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Atthakorn cho biết lễ khai mạc sẽ là sân khấu hội tụ của những diễn viên, ca sĩ, vận động viên trưởng thành từ nhiều thế hệ - trong đó có không ít người nổi tiếng trên đấu trường quốc tế.

Chi tiết về lễ khai mạc hiện đang được giữ kín. Bộ trưởng Atthakorn chia sẻ mọi người hãy đến và trải nghiệm nếu muốn biết lễ khai mạc SEA Games 33 đặc sắc như thế nào.

Tham dự SEA Games 33 có khoảng 10.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở 66 môn thể thao. Một số môn thi đấu đã được diễn ra trước thời điểm lễ khai mạc chính thức được tổ chức.

