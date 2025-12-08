Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Lễ thượng cờ là nghi thức quan trọng, đánh dấu sự có mặt chính thức của đoàn thể thao quốc gia tại SEA Games.

Lễ thượng cờ SEA Games 33 có sự tham gia của đại diện 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm trưởng đoàn.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ thượng cờ



Lúc 13 giờ, lễ thượng cờ SEA Games 33 chính thức bắt đầu. Đến khoảng 14 giờ 45 phút, Quốc kỳ Việt Nam bắt đầu được kéo lên. Mỗi nước được cử 33 thành viên dự lễ thượng cờ - tượng trưng cho SEA Games 33.

Các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam có mặt trong buổi lễ trải qua những giây phút đầy cảm xúc khi hướng mắt về phía Quốc kỳ, giữa tiếng Quốc thiều được cất lên hùng tráng.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, mặc dù còn khó khăn, như một số môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng; một bộ phận vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí cho tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Cùng với đó, sự cạnh tranh của các nước mạnh trong khu vực đang ngày càng quyết liệt, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu thành tích của Đoàn. Tuy nhiên, Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9-12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ thượng cờ các đoàn thể thao dự SEA Games 33 do cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân gửi về từ Thái Lan:

Đại diện các đoàn tham dự Lễ thượng cờ.





Nghi thức thượng cờ của Đoàn thể thao Việt Nam.

Các vận động viên, huấn luyện viên hát Quốc ca Việt Nam đầy tự hào.

Quốc kỳ Việt Nam cùng Quốc kỳ các nước tung bay tại SEA Games 33.

Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ với báo chí.



Tác giả: Việt An

Nguồn tin: qdnd.vn