Hội thảo khai thác, tiếp cận thị trường Halal – Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp Nghệ An

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu đề dẫn

Ngành Halal gồm những sản phẩm "được cho phép", "hợp pháp" để sử dụng theo Luật Hồi giáo, với những yêu cầu nghiêm ngặt về thành phần, chế biến, vận chuyển. Ngành công nghiệp Halal gồm những sản phẩm thiết yếu của cuộc sống và lĩnh vực dịch vụ. Thị trường Halal toàn cầu có tiềm năng rất lớn xét về quy mô dân số Hồi giáo, với khoảng 1,94 tỷ người, chiếm gần 1/4 dân số thế giới, dự báo đến năm 2030, dân số Hồi giáo toàn cầu sẽ đạt khoảng 2,18 tỷ người, chiếm gần 30% dân số thế giới, với quy mô tiêu dùng Halal dự kiến đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2025. Đây là cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển ngành du lịch phục vụ du khách Hồi giáo, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với 57 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và nhiều thị trường khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản

Việt Nam có khoảng 20 mặt hàng xuất khẩu vào thị trường Halal với gần 1.000 doanh nghiệp đã được chứng nhận Halal. Xuất khẩu Halal chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực mà quốc gia có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Thủy sản chiếm 40-45% xuất khẩu Halal, thực phẩm chế biến chiếm 30%, sữa chiếm 15%, và mỹ phẩm cùng dược phẩm chiếm 10%. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn như: Chi phí đầu tư cao; thông tin về văn hóa thị trường Halal, tiêu chuẩn Halal chưa nhiều....

Ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”. Đây là chủ trương quan trọng thúc đẩy phát triển ngành Halal một cách bài bản, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghệ An là tỉnh có lợi thế nông nghiệp đa dạng và đã hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, một số sản phẩm có lợi thế tham gia thị trường Halal như: Thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, nông sản chế biến, gia vị và thảo mộc. Một số đơn vị được cấp chứng chỉ HALAL như: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu, Công ty TNHH Chè Trường Thịnh; Công ty TNHH chè truyền thống; Nhà máy chè Thành Đạt, Công ty Cổ phần sữa TH; Nhà máy chế biến nước tinh khiết, thảo dược và nước hoa quả Núi Tiên của TH; Công ty cổ phần Nafoods Group, Nhà máy chế biến nước dứa xuất khẩu của Tổng công ty CP thực phẩm Nghệ An…

Tuy nhiên, ở Nghệ An hạn chế thông tin về thị trường Halal quốc tế, quy trình xin cấp chứng nhận phức tạp và nguồn nhân lực am hiểu về Halal còn hạn chế, thiếu hiểu biết và thiếu một hệ thống chứng nhận Halal đồng bộ… Để cung cấp những thông tin thị trường Halal, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn Halal quốc tế, việc tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An” có ý nghĩa thiết thực. Hội thảo hôm nay không chỉ mở ra một hướng phát triển mới cho doanh nghiệp Nghệ An, mà còn khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc đưa sản phẩm Nghệ An ra thế giới.

Đại diện Viện nghiên cứu chính sách, chiến lược Bộ Công thương Nguyễn Quang Long tham luận về “Khuôn khổ pháp lý và chính sách nhà nước cho doanh nghiệp khi tiếp cận chính sách Halal”

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia Ramlan Bin Osman cho biết: Thị trường Halal toàn cầu đại diện cho một cơ hội đáng kể để Việt Nam đa dạng hóa xuất khẩu và đảm bảo các nguồn doanh thu mới. Các biện pháp chủ động của chính phủ, bao gồm việc thành lập HALCERT và phát triển các tiêu chuẩn Halal Quốc gia, là nền tảng để xây dựng một khuôn khổ Halal đáng tin cậy và được Quốc tế công nhận

Tại hội thảo, lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp đã cung cấp tổng quan về thị trường Halal: Đặc điểm, xu hướng phát triển, tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận Halal và kinh nghiệm Quốc tế; phân tích, đánh giá thực trạng và tiềm năng tham gia thị trường Halal của Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tham quan gian hàng các sản phẩm của Yến Helen - Thương hiệu ngành yến đầu tiên đạt Chứng nhận sản phẩm Halal

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tham quan, trải nghiệm các sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Loca AI. LocaAI là hệ sinh thái AI cá nhân hóa theo địa điểm, kết hợp liền mạch giữa phần cứng và phần mềm nhằm hỗ trợ con người trong giao tiếp, học tập và khám phá thế giới một cách tự nhiên và hiệu quả

Các đại biểu đề xuất các giải pháp cụ thể để tỉnh sớm hình thành ngành công nghiệp Halal địa phương gồm: Xây dựng chiến lược sản phẩm Halal trọng điểm (sữa, chè, thủy sản, nông sản chế biến, gia vị, dược liệu, du lịch Halal); quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP và Halal, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc blockchain; đào tạo đội ngũ tư vấn, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật Halal tại địa phương; xây dựng chuỗi giá trị Halal hoàn chỉnh, từ nguyên liệu – chế biến – chứng nhận – logistics – xúc tiến thương mại.

Xây dựng thương hiệu “Halal Nghệ An – tin cậy, chuẩn mực, bền vững”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, giàu hàm lượng khoa học và tính thực tiễn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, thị trường Halal đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh, bao trùm các lĩnh vực; quy mô thị trường dự kiến vượt ngưỡng 5 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam và đặc biệt là tỉnh Nghệ An là vùng đất có thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm và du lịch, có đầy đủ tiềm năng để bước vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu. Từ tầm nhìn chiến lược Quốc gia, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Halal Việt Nam, hình thành Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để Nghệ An nắm bắt cơ hội, đa dạng hóa thị trường và nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam ra thế giới Hồi giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, xây dựng chương trình đào tạo, giúp doanh nghiệp hiểu rõ tiêu chuẩn Halal, quy trình chứng nhận và văn hóa tiêu dùng Hồi giáo. Tỉnh sẽ lựa chọn những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao để phát triển theo tiêu chuẩn Halal, hướng đến các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Malaysia, Indonesia, UAE và Ấn Độ. Đồng thời, hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, áp dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc.

Tỉnh sẽ giao một số Sở, ngành làm đầu mối kết nối với Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia, các tổ chức chứng nhận Halal Quốc tế và thiết lập cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp Halal của Nghệ An. Tổ chức các hội chợ, diễn đàn Halal, tham gia các sự kiện Quốc tế, xây dựng thương hiệu “Halal Nghệ An – tin cậy, chuẩn mực, bền vững”. Cùng với đó, tỉnh kêu gọi liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các tập đoàn lớn, hình thành chuỗi cung ứng khép kín. Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, làng nghề OCOP tham gia mô hình “cụm sản xuất Halal”, kết nối qua nền tảng số và thương mại điện tử.

UBND tỉnh cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, viện, trường và chuyên gia để cụ thể hóa các nội dung Hội thảo thành chương trình hành động của tỉnh giai đoạn 2025–2030, gắn với chiến lược phát triển xuất khẩu và hội nhập kinh tế Quốc tế.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn